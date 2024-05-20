Польський держбанк BGK анонсував надання гарантій за кредитами для інвестпроєктів в Україні

Польський банк розвитку BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) планує почати надавати гарантії за кредитами для інвестиційних проєктів в Україні в рамках програми ЄС Ukraine Facility у третьому кварталі 2024 року.

Про це повідомив голова правління Польського агентства інвестицій і торгівлі (PAIH) Анджей Диха, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, реалізація інвестиційної частини програми Ukraine Facility розпочнеться в третьому кварталі 2024 року, кошти будуть передані в авторизовані державні установи в країнах-членах ЄС.

"У Польщі такою установою є банк BGK", - сказав він на конференції з питань українсько-польського співробітництва у сфері медицини, фармацевтики та протезування, що відбулася днями в Києві.

Диха уточнив, що наразі триває робота над змінами до законодавства, щоб BGK зміг використовувати кошти програми ЄС Ukraine Facility для здешевлення інвестиційних кредитів.

"Ми хотіли б, щоб доступ до цих коштів мали як польські, так і українські підприємства", - зазначив голова правління PAIH.

За його словами, ключовою польською установою, яка сприяє встановленню контактів та пошуку інвестиційних проєктів в Україні, є Київське представництво PAIH.

"У серпні 2022 року Київське представництво PAIH започаткувало реєстр польського бізнесу, зацікавленого у відбудові України. Наразі свою зацікавленість у роботі в Україні висловили вже понад 3 тисячі польських компаній", - зазначив Диха.

Додамо, що у вересні 2023 року Польська державна корпорація страхування експортних кредитів (KUKE) однією з перших у світі почала страхувати інвестиції в Україну для компаній з усього світу. KUKE разом із BGK та PAIH входять до Польського фонду розвитку.

Програма Ukraine Facility

Нагадаємо, 1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

4-річна програма Ukraine Facility надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.

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