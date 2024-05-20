Польский госбанк BGK анонсировал предоставление гарантий по кредитам для инвестпроектов в Украине

Польский банк развития BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) планирует начать предоставление гарантий по кредитам для инвестиционных проектов в Украине в рамках программы ЕС Ukraine Facility в третьем квартале 2024 года.

Об этом сообщил глава правления Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH) Анджей Дыха, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, реализация инвестиционной части программы Ukraine Facility начнется в третьем квартале 2024 г., средства будут переданы в авторизованные государственные учреждения в странах-членах ЕС.

"В Польше таким учреждением является банк BGK", - сказал он на состоявшейся на днях в Киеве конференции по вопросам украинско-польского сотрудничества в сфере медицины, фармацевтики и протезирования.

Дыха уточнил, что сейчас идет работа над изменениями в законодательство, чтобы BGK смог использовать средства программы ЕС Ukraine Facility для удешевления инвестиционных кредитов.

"Мы бы хотели, чтобы доступ к этим средствам имели как польские, так и украинские предприятия", - отметил глава правления PAIH.

По его словам, ключевым польским учреждением, способствующим установлению контактов и поиску инвестиционных проектов в Украине, является Киевское представительство PAIH.

"В августе 2022 года Киевское представительство PAIH положило начало реестру польского бизнеса, заинтересованного в восстановлении Украины. Сейчас свою заинтересованность в работе в Украине выразили уже более 3 тысяч польских компаний", - отметил Дыха.

Добавим, что в сентябре 2023 года Польская государственная корпорация по страхованию экспортных кредитов (KUKE) одной из первых в мире начала страховать инвестиции в Украину для компаний со всего мира. KUKE вместе с BGK и PAIH входят в Польский фонд развития.

Программа Ukraine Facility

Напомним, 1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

4-летняя программа Ukraine Facility предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предусматривают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза поступило еще 1,5 млрд евро по программе.

Фото: ua.depositphotos.com