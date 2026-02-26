Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Польський державний банк BGK розпочне роботу в Україні: Верховна Рада ратифікувала угоду

Польський банк BGK
Польський банк BGK заходить в Україну. Фото: dziennik.pl

Верховна Рада 26 лютого прийняла Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба парламенту.

Відповідно до угоди, передбачено, що Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту, гранти або гарантії для реалізації проектів щодо відновлення та розвитку України, які будуть визначені у співпраці між урядом України, урядом  Польщі та банком.

Реалізація угоди сприятиме пришвидшенню відновлення України, розвитку фінансового та інвестиційного співробітництва з Польщею, а також залученню додаткових ресурсів для реалізації проєктів економічного розвитку.

Про банк 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — польський державний банк розвитку, який виконує стратегічну місію підтримки соціально-економічного розвитку країни. Це єдина установа такого типу в Польщі, що повністю належить уряду.

Банк фінансує інфраструктурні проєкти, зокрема у сфері транспорту, енергетики та житлового будівництва, надає кредити й гарантії, у тому числі для малих і середніх підприємств, а також активно стимулює експорт польських компаній. Окрім цього, BGK реалізує державні та європейські програми розвитку, зокрема Ukraine Facility, і керує низкою інвестиційних фондів.

Важливою частиною діяльності банку є співпраця з Україною: BGK надає фінансову та технічну допомогу для відбудови, включаючи позики, гранти та інші інструменти підтримки українського бізнесу.

Україна та Польща уклали угоду про роботу польського банку BGK в Україні 25 вересня.

Автор:
Світлана Манько