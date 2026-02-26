Польський державний банк BGK розпочне роботу в Україні: Верховна Рада ратифікувала угоду

Верховна Рада 26 лютого прийняла Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба парламенту.

Відповідно до угоди, передбачено, що Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту, гранти або гарантії для реалізації проектів щодо відновлення та розвитку України, які будуть визначені у співпраці між урядом України, урядом Польщі та банком.

Реалізація угоди сприятиме пришвидшенню відновлення України, розвитку фінансового та інвестиційного співробітництва з Польщею, а також залученню додаткових ресурсів для реалізації проєктів економічного розвитку.

Про банк

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — польський державний банк розвитку, який виконує стратегічну місію підтримки соціально-економічного розвитку країни. Це єдина установа такого типу в Польщі, що повністю належить уряду.

Банк фінансує інфраструктурні проєкти, зокрема у сфері транспорту, енергетики та житлового будівництва, надає кредити й гарантії, у тому числі для малих і середніх підприємств, а також активно стимулює експорт польських компаній. Окрім цього, BGK реалізує державні та європейські програми розвитку, зокрема Ukraine Facility, і керує низкою інвестиційних фондів.

Важливою частиною діяльності банку є співпраця з Україною: BGK надає фінансову та технічну допомогу для відбудови, включаючи позики, гранти та інші інструменти підтримки українського бізнесу.

Україна та Польща уклали угоду про роботу польського банку BGK в Україні 25 вересня.