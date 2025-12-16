Кредобанк та польський BGK підписали 13-річну угоду для підтримки українського бізнесу

Кредобанк (KredoBank), що входить до фінансової групи PKO Bank Polski, та польський державний банк розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) підписали угоду про механізм розподілу ризиків для підтримки малого і середнього бізнесу України в умовах війни. Український банк залучає 42 млн злотих (понад 494 млн грн) як інструмент покриття ризиків.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Кредобанку.

Церемонія підписання угоди відбулася 16 грудня у Варшаві. Свої підписи під документом поставили полова правління Кредобанку Якуб Карновскі та професор Марта Постула, перший заступник голови правління державного банку розвитку Польщі BGK.

Термін угоди становить 13 років, із них 10 років відведено на формування портфеля кредитів.

Угоду підписали Якуб Карновскі та Марта Постула. Фото: Кредобанк

Згідно з домовленістю, клієнти Кредобанку отримають доступ до фінансування в межах механізму розподілу кредитного ризику. Кошти надаватимуться в межах Financial Instrument for World Resilience (FIWR) – першого проєкту, який повністю фінансується за рахунок FIWR із використанням національних коштів Польщі. Інструмент FIWR, як зазначається, створений для реалізації інвестиційних проєктів за межами ЄС із поєднанням європейських та польських фінансових ресурсів.

"Угода між BGK та Кредобанком, що є частиною фінансової групи PKO BP, має історичне значення. Це перша ініціатива, повністю профінансована з Фінансового інструменту розвитку співробітництва (FIWR), оператором якого є BGK. Новий мандат для BGK у сфері розвитку співпраці дозволить створювати нові фінансові інструменти, що збільшують польський soft power за кордоном. Це також новий розділ у способі підтримки міжнародної присутності польських фінансових інституцій та зміцнення їхньої ролі у процесах відновлення та економічної стабілізації у країнах-партнерах", – каже Марта Постула.

У департаменті комунікацій Кредобанку зазначили, що новий інструмент розподілу ризиків передбачає покриття 80% збитків за простроченими кредитами, і додали, що попередній досвід роботи за подібними умовами свідчить про нижчу збитковість таких кредитів порівняно з показниками в окремих країнах ЄС.

"Інструмент розподілу ризику, який сьогодні отримуємо завдяки договору з BGK, є прямою підтримкою від польського уряду. Кредобанк - системно важливий український банк, власником якого є PKO Bank Polski, тому цей інструмент не тільки посилює фінансування українських компаній, але й відкриває шлях до розвитку діяльності польського бізнесу в Україні. Це реальна підтримка для економічної співпраці між Польщею та Україною і крок до майбутнього відновлення", – каже Якуб Карновскі.

У Кредобанку нагадали, що чинні домовленості з BGK, реалізовані на підставі угоди з Єврокомісією, з 2023 року дали змогу запустити дві програми risk-sharing. Завдяки їм банк надав кредити 233 клієнтам на суму понад 53 млн євро, що, за даними банку, дозволило зберегти майже 13 тис. робочих місць на підприємствах, які працюють в умовах ризиків через бойові дії.

"Укладена угода між Державним банком розвитку Польщі (BGK) та Кредобанком, в основі якої є фінансовий інструмент (Financial Instrument for World Resilience, FIWR) є ще одним важливим елементом економічної допомоги підприємцям, які ведуть діяльність в умовах підвищеного ризику. Ця ініціатива підтримує економічну стабільність країни та міжнародну діяльність фінансової групи PKO Bank Polski", – додав Марек Радзіковський, заступник голови правління PKO Bank Polski, голова наглядової ради Кредобанку.

За його словами, підтримка польських компаній у розширенні їхньої діяльності за межами Польщі є одним із напрямків стратегії, що реалізується, зокрема, завдяки Кредобанку та мережі відділень у ключових країнах регіону - Німеччині, Чехії, Словаччині, Румунії, а незабаром також у Швеції та Литві.

Нагадаємо, у межах попередньої підтримки українського бізнесу Кредобанком близько 70% коштів було спрямовано підприємствам, які працюють у так званих жовтій та помаранчевій зонах, а основними отримувачами фінансування стали компанії промислового сектору та агропромислового комплексу.