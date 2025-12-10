Український МСБ: модель стійкого розвитку в умовах викликів

Попри надважкі умови ведення бізнесу український малий та середній бізнес (МСБ) вже вкотре демонструє неймовірну здатність адаптуватися до складних умов та використовувати можливості міжнародних ринків.

Завдяки поєднанню інноваційності, стійкості та акценту на глобальну співпрацю, наші підприємці готові працювати на міжнародному рівні та використовувати експорт як ключовий рушій зростання. Український МСБ сьогодні не лише впевнено освоює глобальні можливості, але й стає прикладом для інших країн, як досягати успіху завдяки інноваціям, стратегії та експортній діяльності. У цьому матеріалі розглянемо стратегії, які допомагають українським МСБ досягати успіху в глобальній економіці. Насамперед це диверсифікація постачальників, розширення регіональної присутності та використання рішень для міжнародних платежів. Також звернемо увагу на фінансові аспекти, які допомагають нашим підприємствам залишатися конкурентоспроможними на міжнародному ринку.

Дані, що свідчать про успіх

Приємно зазначати, що сьогодні українські малі та середні підприємства посідають лідерські позиції на глобальній арені завдяки своїй орієнтації на експорт, інноваціям та гнучкості у роботі з міжнародними партнерами. Цифри говорять самі за себе. За даними нашого дослідження "Барометр амбіцій МСБ", 61% клієнтів українських МСБ — міжнародні, що суттєво перевищує середній глобальний показник, що складає 47,3%. Цей факт підкреслює високу експортну спрямованість та здатність українських підприємств адаптовуватися до викликів глобального ринку.

Крім того, українські МСБ мають широке географічне охоплення: вони співпрацюють із постачальниками з 11,9 країн та обслуговують клієнтів із 15,4 країн у середньому. Для порівняння, глобальні показники становлять 9,2 та 11,5 відповідно. Такий масштаб взаємодії свідчить про наявність ефективних стратегій диверсифікації та побудови стабільних партнерств.

Особливу увагу варто звернути на роль експорту в доходах українських МСБ. У 2024 році 59% їхніх доходів очікувалося саме від експорту. Це підтверджує, що міжнародна діяльність є не просто можливістю, а стратегічним ресурсом для забезпечення стабільності та зростання.

Сектор IT виступає яскравим прикладом цього успіху. Сьогодні 20% українських МСБ працюють у сфері інформаційних технологій, що вдвічі перевищує світовий середній показник (10%). Завдяки інноваціям та високій кваліфікації кадрів, українські IT-компанії не лише обслуговують клієнтів у всьому світі, але й задають стандарти роботи у фінансових та технологічних галузях.

Стратегії для подальшого зростання: диверсифікація, регіональна експансія та подолання бар’єрів

Для українських МСБ, які прагнуть закріпити свої позиції на глобальному ринку, ключовими стратегіями залишаються диверсифікація постачальників, освоєння нових регіонів та подолання бар’єрів міжнародної діяльності. Ці підходи не лише мінімізують ризики, пов’язані з геополітичними викликами, але й створюють нові можливості для зростання.

Диверсифікація постачальників

Так, українські МСБ демонструють лідерські показники за кількістю країн, із яких вони отримують товари чи послуги: у середньому це 11,9 країн. Проте подальше розширення партнерської мережі допоможе зменшити залежність від окремих ринків та забезпечити стабільність постачань навіть у мінливих умовах.

Розширення регіональної присутності

Європа залишається головним торговельним партнером для українських МСБ: 77% підприємств планують інвестувати найбільше ресурсів у розширення клієнтської бази саме в цьому регіоні протягом наступних п’яти років. Цей показник значно перевищує глобальний середній рівень (26%), що підтверджує тісні економічні зв’язки між Україною та Європою.

Водночас українським МСБ важливо розглядати інші регіони, які пропонують перспективи для диверсифікації та зростання. Наприклад, Північна Америка приваблює 18% світових МСБ, але лише 8% українських бізнесів включають її до своїх пріоритетів. У Центральній Азії 14% глобальних МСБ виявляють інтерес до цього ринку, порівняно з 8% в Україні. Східна Азія та Тихоокеанський регіон є важливими напрямками для 12% світових МСБ, тоді як лише 2% українських компаній бачать у цьому регіоні можливості.

Подолання викликів міжнародної діяльності

Попри перспективи глобального зростання, українські МСБ стикаються з низкою суттєвих перешкод. Основною складністю залишається вартість ведення бізнесу: 36% компаній зазначають високі витрати, пов’язані з доставкою, тарифами та комісіями за міжнародні транзакції. Ще одним викликом є мовні та культурні бар’єри, які назвали 41% українських МСБ. Цей показник перевищує глобальний середній рівень (35%), що свідчить про труднощі адаптації до різноманітних ринків.

Також 41% українських підприємств відзначають вплив зовнішніх подій, таких як геополітичні конфлікти та економічна нестабільність, що ускладнює планування міжнародної діяльності. Крім того, 36% українських МСБ стикаються зі складнощами у залученні локальних талантів, що перевищує глобальні (30%) та європейські (35%) показники.

Нарешті, 41% українських бізнесів вказують на труднощі, пов’язані з локальними обмеженнями та санкціями, що значно перевищує глобальний (27%) та європейський (28%) середні рівні.

Фінансові можливості: сильні сторони та шляхи розвитку

Міжнародні платежі є одним із ключових елементів успіху українських МСБ на міжнародних ринках. Сучасні платіжні рішення не лише допомагають зробити операції більш зручними та швидкими, але й сприяють зміцненню зв’язків із міжнародними партнерами та зниженню операційних витрат. Українські МСБ демонструють високий рівень впровадження інноваційних платіжних інструментів, перевершуючи світові та європейські середні показники у низці напрямків. Водночас існують можливості для вдосконалення, які можуть посилити глобальну конкурентоспроможність наших підприємств.

Сильні сторони українських МСБ у міжнародних платежах:

Гнучкість платіжних рішень (58%) Українські МСБ пропонують різноманітні варіанти оплати для постачальників і клієнтів, що перевищує глобальні (54%) середні показники. Така гнучкість сприяє зміцненню довіри з міжнародними партнерами, враховуючи їхні різноманітні вподобання у платіжних інструментах.

Швидкий обмін валют (45%) Українські підприємства перевищують глобальний середній показник (41%) і європейський (37%) у використанні інструментів для оперативного обміну валют. Це може допомогти оптимізувати витрати і спростити управління багатовалютними операціями у міжнародній торгівлі.

Рішення для онлайн-розрахунків (42%) Українські МСБ демонструють готовність до розширення у сфері e-commerce, маючи показники, що перевищують як глобальний (41%), так і європейський (40%) середні рівні.

Напрями для вдосконалення:

Мультивалютні картки (30%). Одним із важливих напрямків, де українські МСБ мають можливість для вдосконалення, є використання мультивалютних карток. Наразі цей показник становить 30%, що дещо поступається глобальному середньому (32%) та європейському (31%). Розширення доступу до мультивалютних карток може значно підвищити операційну гнучкість у роботі з різними валютами, спрощуючи фінансові операції та дозволяючи краще контролювати витрати при роботі на міжнародних ринках.

Українські малі та середні підприємства є прикладом для всього світу, як у найскладніших умовах можна не просто виживати, а динамічно розвиватися. Завдяки стратегічному підходу, інноваціям та підтримці глобальних платіжних провайдерів, українські МСБ вже сьогодні формують нову глобальну реальність — реальність, де наш бізнес є рушійною силою міжнародної економіки.