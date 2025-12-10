Украинский МСБ: модель устойчивого развития в условиях вызовов

Несмотря на тяжелые условия ведения бизнеса, украинский малый и средний бизнес (МCБ) в очередной раз демонстрирует невероятную способность адаптироваться к сложным условиям и использовать возможности международных рынков.

Благодаря сочетанию инновационности, устойчивости и акцента на глобальное сотрудничество, наши предприниматели готовы работать на международном уровне и использовать экспорт в качестве ключевого роста. Украинский МCБ сегодня не только уверенно осваивает глобальные возможности, но и становится примером для других стран, как добиться успеха благодаря инновациям, стратегии и экспортной деятельности. В этом материале рассмотрим стратегии, помогающие украинским МCБ добиваться успеха в глобальной экономике. Прежде всего, это диверсификация поставщиков, расширение регионального присутствия и использование решений для международных платежей. Также обратим внимание на финансовые аспекты, помогающие нашим предприятиям оставаться конкурентоспособными на международном рынке.

Данные, свидетельствующие об успехе

Приятно отметить, что сегодня малые и средние предприятия занимают лидерские позиции на глобальной арене благодаря своей ориентации на экспорт, инновациям и гибкости в работе с международными партнерами. Цифры говорят сами за себя. По данным нашего исследования "Барометр амбиций МСБ" , 61% клиентов украинских МСБ – международные, что существенно превышает средний глобальный показатель, составляющий 47,3%. Это подчеркивает высокую экспортную направленность и способность украинских предприятий адаптироваться к вызовам глобального рынка.

Кроме того, украинские МCБ имеют широкий географический охват: они сотрудничают с поставщиками из 11,9 стран и обслуживают клиентов из 15,4 в среднем. Для сравнения глобальные показатели составляют 9,2 и 11,5 соответственно. Такой масштаб взаимодействия свидетельствует о наличии эффективных стратегий диверсификации и построении стабильных партнерств.

Особое внимание следует обратить на роль экспорта в доходах украинских МCБ. В 2024 году 59% их доходов ожидалось именно от экспорта. Это подтверждает, что международная деятельность не просто возможность, а стратегический ресурс для обеспечения стабильности и роста.

Сектор IT является ярким примером этого успеха. Сегодня 20% украинских МCБ работают в сфере информационных технологий, что вдвое превышает мировой средний показатель (10%). Благодаря инновациям и высокой квалификации кадров украинские IT-компании не только обслуживают клиентов во всем мире, но и задают стандарты работы в финансовых и технологических отраслях.

Стратегии для дальнейшего роста: диверсификация, региональная экспансия и преодоление барьеров

Для украинских МCБ, стремящихся закрепить свои позиции на глобальном рынке, ключевыми стратегиями остаются диверсификация поставщиков, освоение новых регионов и преодоление барьеров международной деятельности. Эти подходы не только минимизируют риски, связанные с геополитическими вызовами, но создают новые возможности для роста.

Диверсификация поставщиков

Да, украинские МCБ демонстрируют лидерские показатели по количеству стран, из которых они получают товары или услуги: в среднем это 11,9 стран. Однако дальнейшее расширение партнерской сети поможет снизить зависимость от отдельных рынков и обеспечить стабильность поставок даже в изменяющихся условиях.

Расширение регионального присутствия

Европа остается главным торговым партнером для украинских МCБ: 77% предприятий планируют инвестировать больше всего ресурсов в расширение клиентской базы именно в этом регионе в течение следующих пяти лет. Этот показатель значительно превышает глобальный средний уровень (26%), что подтверждает тесные экономические связи между Украиной и Европой.

В то же время, украинским МCБ важно рассматривать другие регионы, которые предлагают перспективы для диверсификации и роста. Например, Северная Америка привлекает 18% мировых МCБ, но только 8% украинских бизнесов включают ее в свои приоритеты. В Центральной Азии 14% глобальных МCБ проявляют интерес к этому рынку по сравнению с 8% в Украине. Восточная Азия и Тихоокеанский регион являются важными направлениями для 12% мировых МCБ, тогда как только 2% украинских компаний видят в этом регионе возможности.

Преодоление вызовов международной деятельности

Несмотря на перспективы глобального роста, украинские МCБ сталкиваются с рядом существенных препятствий. Основной сложностью остается стоимость ведения бизнеса: 36% компаний указывают на высокие расходы, связанные с доставкой, тарифами и комиссиями за международные транзакции. Еще одним вызовом являются языковые и культурные барьеры, назвавшие 41% украинских МCБ. Этот показатель превышает глобальный средний уровень (35%), что свидетельствует о трудностях адаптации к различным рынкам.

Также 41% украинских предприятий отмечает влияние внешних событий, таких как геополитические конфликты и экономическая нестабильность, что усложняет планирование международной деятельности. Кроме того, 36% украинских МCБ сталкиваются со сложностями в привлечении локальных талантов, что превышает глобальные (30%) и европейские (35%) показатели.

Наконец, 41% украинских бизнесов указывают на трудности, связанные с локальными ограничениями и санкциями, что значительно превышает глобальный (27%) и европейский (28%) средний уровень.

Финансовые возможности: сильные стороны и пути развития

Международные платежи являются одним из ключевых элементов успеха украинских МCБ на международных рынках. Современные платежные решения не только помогают сделать операции более удобными и быстрыми, но и способствуют укреплению связей с международными партнерами и снижению операционных расходов. Украинские МCБ демонстрируют высокий уровень внедрения инновационных платежных инструментов, превосходя мировые и европейские средние показатели в ряде направлений. В то же время, существуют возможности для совершенствования, которые могут усилить глобальную конкурентоспособность наших предприятий.

Сильные стороны украинских МПБ в международных платежах:

Гибкость платежных решений (58%) Украинские МCБ предлагают разнообразные варианты оплаты для поставщиков и клиентов, что превышает глобальные (54%) средние показатели. Такая гибкость способствует укреплению доверия с международными партнерами, учитывая их разнообразные предпочтения в платежных инструментах.

Быстрый обмен валют (45%) Украинские предприятия превышают глобальный средний показатель (41%) и европейский (37%) в использовании инструментов оперативного обмена валют. Это может помочь оптимизировать затраты и упростить управление многовалютными операциями в международной торговле.

Решения для онлайн-расчетов (42%) Украинские МCБ демонстрируют готовность к расширению в сфере e-commerce, имея показатели, превышающие как глобальный (41%), так и европейский (40%) средние уровни.

Направления для усовершенствования:

Мультивалютные карты (30%). Одним из важных направлений, где украинские МCБ имеют возможность для усовершенствования, является использование мультивалютных карт. Сейчас этот показатель составляет 30%, что уступает глобальному среднему (32%) и европейскому (31%). Расширение доступа к мультивалютным картам может значительно повысить операционную гибкость в работе с разными валютами, упрощая финансовые операции и позволяя лучше контролировать затраты при работе на международных рынках.

Украинские малые и средние предприятия - пример для всего мира, как в самых сложных условиях можно не просто выживать, а динамично развиваться. Благодаря стратегическому подходу, инновациям и поддержке глобальных платежных провайдеров, украинские МCБ уже сегодня формируют новую глобальную реальность — реальность, где наш бизнес является движущей силой международной экономики.