Креді Агріколь підписав угоду про придбання банку "Львів"

Креді Агріколь Україна, який працює на ринку України понад 30 років, підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу українського банку “Львів”, орієнтованого на малий та середній бізнес.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Crédit Agricole Ukraine.

Угода потребує регуляторного дозволу

Зазначається, що це придбання дозволяє Креді Агріколь Україна зміцнити свої позиції у Західній Україні, одночасно посилюючи позиції банку у сегменті малого та середнього бізнесу та в сільськогосподарському секторі.,

"Угода придбання банку "Львів" повністю відповідає стратегії Креді Агріколь Україна щодо підтримки української економіки в довгостроковій перспективі та його амбіціям відігравати ключову роль у відновленні України", - наголосили у фінустанові.

Там додали, що завершення угоди залежатиме від виконання низки попередніх умов, зокрема отримання регуляторних дозволів від Національного банку України та Антимонопольного комітету України, і очікується, що вона буде завершена до середини 2026 року.

Про Crédit Agricole Ukraine

Crédit Agricole Ukraine, дочірня компанія, що повністю належить Crédit Agricole S.A, є універсальним міжнародним банком в Україні, стратегічним партнером для агробізнесу та корпоративних клієнтів, а також одним з лідерів ринку автокредитування.

Маючи головний офіс у Києві, 137 відділень по всій країні та 2200 співробітників, банк обслуговує 380 000 клієнтів.

Про Банк Львів

Банк Львів – це український банк, орієнтований на малий та середній бізнес, з головним офісом у Львові та понад 37 000 роздрібних клієнтів та 8400 клієнтів малого та середнього бізнесу, зокрема сільськогосподарських компаній.

Банк має постійну присутність на заході України та пропонує фінансування на розвиток, поповнення обігового капіталу, рефінансування та проекти з енергоефективності, а також повний спектр депозитних та платіжних послуг.

Банк «Львів» працює на ринку з 1990 року. У 2006-му установу, яка на той момент займала 130-те місце зі 150 існуючих банків за активами, придбав ісландський шаховий гроссмейстер та інвестор Магреір Петурсон

Тоді власний капітал «Львова» становив близько 60 млн грн, за даними НБУ, або еквівалент приблизно $12 млн.

У 2018 році Петурсон продав 40,5% акцій банку швейцарській інвесткомпанії ResponsAbility Participations AG, акціонерами якої, зокрема, є німецька KfW та низка європейських пенсійних фондів. Сума угоди не розголошується. У січні 2022-го частку у 13,9% придбала Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), внісши у капітал 270 млн грн, або еквівалент близько $10 млн. Корпорація інвестує у екологічні проєкти, її власниками є уряди північноєвропейських країн. У 2024-му €5 млн у капітал банку інвестував нідерландський урядовий фонд DGGF