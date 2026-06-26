Антимонопольний комітет дозволив "Креді Агріколь" придбати банк "Львів"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл АТ "Креді Агріколь Україна" на набуття контролю над АТ "АКБ "Львів".

Як пише Delo.ua, про це йдеться у рішенні АМКУ від 25 червня.

Йдеться про придбання до 100% акціонерного капіталу банку "Львів".

Про намір придбати до 100% акцій банку "Львів" "Креді Агріколь Україна" повідомив ще у березні 2025 року. У "Креді Агріколь Україна" раніше зазначали, що придбання банку "Львів" дозволить зміцнити позиції фінансової установи у Західній Україні, а також посилити присутність у сегменті малого та середнього бізнесу й аграрному секторі.

Після погодження Антимонопольного комітету угода отримала ще один необхідний етап для завершення.

Про Crédit Agricole Ukraine

Crédit Agricole Ukraine, дочірня компанія, що повністю належить Crédit Agricole S.A, є універсальним міжнародним банком в Україні, стратегічним партнером для агробізнесу та корпоративних клієнтів, а також одним з лідерів ринку автокредитування.

Маючи головний офіс у Києві, 137 відділень по всій країні та 2200 співробітників, банк обслуговує 380 000 клієнтів.

Про Банк Львів

Банк Львів – це український банк, орієнтований на малий та середній бізнес, з головним офісом у Львові та понад 37 000 роздрібних клієнтів та 8400 клієнтів малого та середнього бізнесу, зокрема сільськогосподарських компаній.

Банк має постійну присутність на заході України та пропонує фінансування на розвиток, поповнення обігового капіталу, рефінансування та проекти з енергоефективності, а також повний спектр депозитних та платіжних послуг.

Банк "Львів" працює на ринку з 1990 року. У 2006-му установу, яка на той момент займала 130-те місце зі 150 існуючих банків за активами, придбав ісландський шаховий гроссмейстер та інвестор Магреір Петурсон

Тоді власний капітал "Львова" становив близько 60 млн грн, за даними НБУ, або еквівалент приблизно $12 млн.

У 2018 році Петурсон продав 40,5% акцій банку швейцарській інвесткомпанії ResponsAbility Participations AG, акціонерами якої, зокрема, є німецька KfW та низка європейських пенсійних фондів. Сума угоди не розголошується. У січні 2022-го частку у 13,9% придбала Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), внісши у капітал 270 млн грн, або еквівалент близько $10 млн. Корпорація інвестує у екологічні проєкти, її власниками є уряди північноєвропейських країн. У 2024-му €5 млн у капітал банку інвестував нідерландський урядовий фонд DGGF

Зараз ResponsAbility Participations належить 41% акцій Банку "Львів", Петурсону – 28%, DGGF – 20,5%, NEFCO – 10,3%. Решта розподілена між фізособами-міноритаріями.

Станом на лютий банк "Львів" має 22 відділення, за даними НБУ, більшість знаходиться у Львові та області. Кредитний портфель у понад 11 млрд грн є 18-м серед усіх 60 банків за обсягом й на 99% складається із кредитів бізнесу. За 2025-й банк отримав 325,1 млн грн чистого прибутку.

Після купівлі Ідея Банку Сергієм Тігіпком та збанкрутілого "РВС банку" естонською Iute Group банк "Львів" може стати наступною фінустановою, яка змінить власника.