Найбільший виробник флоат-скла в Україні став дистриб’ютором Pilkington

Компанія NovaSklo Trade, що входить до інвестиційно-промислового холдингу EFI Group, уклала ексклюзивну дистриб’юторську угоду з NSG Group.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на офіційну заяву компаній.

Відповідно до домовленостей, компанія стала єдиним офіційним дистриб’ютором архітектурного скла Pilkington в Україні.

Угоду підписали 25 червня 2026 року в Ґданську під час Конференції з відновлення України (URC 2026).

Згідно з документом, NovaSklo Trade отримала права на постачання та продаж архітектурного скла Pilkington в Україні. Йдеться, зокрема, про такі продукти:

Pilkington Optiwhite;

Pilkington Suncool;

Pilkington Optifloat Clear.

Ця продукція використовується для фасадного та панорамного скління, а також у виробництві склопакетів і будівельних конструкцій.

Компанія забезпечуватиме поставки продукції українським замовникам. Модель співпраці передбачає прямі поставки від виробника без залучення додаткових посередників.

NSG Group є міжнародним виробником скла, а NovaSklo Trade спеціалізується на постачанні рішень для фасадного та панорамного скління на українському ринку.

Нагадаємо, NovaSklo, яка реалізує проєкт будівництва першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла, обрала італійську Italcarrelli як постачальника спеціалізованої техніки для внутрішньої складської логістики майбутнього підприємства.

Про Pilkington

Pilkington — це один із найстаріших і найвідоміших брендів у світовій скляній індустрії. Він входить до складу японської корпорації NSG Group, яка є одним із глобальних лідерів у виробництві скла.

Бренд Pilkington історично асоціюється з флоат-склом (основа сучасного скляного виробництва), архітектурним склом для будівництва, високотехнологічними енергоефективними рішеннями для фасадів, автомобільним і спеціальним склом.

Компанія має глобальну виробничу та дистрибуційну мережу в Європі, Азії та Америці. Її продукція використовується в комерційних будівлях, інфраструктурі, транспорті та житловому секторі.