Крупнейший производитель флоат-стекла в Украине стал дистрибьютором Pilkington.

Компания NovaSklo Trade, входящая в инвестиционно-промышленный холдинг EFI Group, заключила эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с NSG Group.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное заявление компаний.

Согласно договоренностям компания стала единственным официальным дистрибьютором архитектурного стекла Pilkington в Украине.

Соглашение было подписано 25 июня 2026 года в Гданьске во время Конференции по восстановлению Украины (URC 2026).

Согласно документу, NovaSklo Trade получила права на поставку и продажу архитектурного стекла Pilkington в Украине. Речь идет, в частности, о таких продуктах:

Pilkington Optiwhite;

Pilkington Suncool;

Pilkington Optifloat Clear.

Эта продукция используется для фасадного и панорамного остекления, а также для производства стеклопакетов и строительных конструкций.

Компания будет обеспечивать поставки продукции украинским заказчикам. Модель сотрудничества подразумевает прямые поставки от производителя без привлечения дополнительных посредников.

NSG Group является международным производителем стекла, а NovaSklo Trade специализируется на поставках решений для фасадного и панорамного остекления на украинском рынке.

Напомним, NovaSklo, реализующая проект строительства первого в Украине завода по производству флоат-стекла, избрала итальянскую Italcarrelli в качестве поставщика специализированной техники для внутренней складской логистики будущего предприятия.

О Pilkington

Pilkington – это один из старейших и известных брендов в мировой стекольной индустрии. Он входит в состав японской корпорации NSG Group, являющейся одним из глобальных лидеров в производстве стекла.

Бренд Pilkington исторически ассоциируется с флоат-стеклом (основа современного стекольного производства), архитектурным стеклом для строительства, высокотехнологичными энергоэффективными решениями для фасадов, автомобильным и специальным стеклом.

Компания располагает глобальной производственной и дистрибуционной сетью в Европе, Азии и Америке. Ее продукция используется в коммерческих зданиях, инфраструктуре, транспорте и жилом секторе.