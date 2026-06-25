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Украина впервые проведет конкурентный тендер на десятки тысяч ударных дронов

работы, дроны, НРК
Украина впервые проведет конкурентный тендер на десятки тысяч ударных дронов / Минобороны

Украина впервые проведет конкурентный тендер на закупку тяжелых бомберов и медстрайков для Сил обороны. Контракты планируется заключить сразу с несколькими производителями, а общий объем заказа составит десятки тысяч беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

К участию в тендере будут допущены все производители, чья продукция будет отвечать определенным техническим требованиям. По итогам конкурса в каждой категории планируется выбрать от двух до четырех поставщиков.

При этом ни один производитель не сможет получить более 50% от общего объема заказа. Такой подход должен усилить конкуренцию и снизить риски в зависимости от одного поставщика.

Одним из ключевых требований к ударным и разведывательно-ударным беспилотникам станет наличие устойчивых систем связи, обеспечивающих эффективную работу на больших расстояниях.

Для защиты информации об оборонных предприятиях торги будут проводиться в закрытой среде.

В Минобороны отмечают, что переход к конкурентным закупкам стал возможным благодаря изменению подхода к формированию технических требований. Теперь закупки будут осуществляться по необходимым характеристикам, а не под конкретные модели беспилотников.

Ожидается, что новый механизм позволит привлечь более широкий круг производителей, повысить конкуренцию на рынке, более эффективно использовать бюджетные средства и ускорить масштабирование наиболее эффективных решений для нужд фронта.

Напомним, в мае Минобороны законтрактовал о рекордную партию   дальнобойных артиллерийских выстрелов 155 мм для сил обороны, увеличив объем поставок на десятки тысяч единиц благодаря конкуренции среди производителей.

Автор:
Татьяна Гойденко