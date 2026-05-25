Минобороны сэкономило миллиарды на снарядах и заказало для фронта еще десятки тысяч боеприпасов

Украина законтрактовала рекордную партию дальнобойных артиллерийских выстрелов 155 мм для сил обороны, увеличив объем поставок на десятки тысяч единиц благодаря конкуренции среди производителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство обороны.

Агентство оборонных закупок (АОЗ) заключило контракты на крупнейшую в истории учреждения партию 155-мм снарядов. В результате открытых конкурентных процедур победителями стали шесть производителей, с которыми уже подписаны соглашения по поставкам для Сил обороны.

Благодаря конкуренции и прозрачным условиям закупок удалось снизить первоначальную стоимость контрактов примерно на 16%. Это позволило сэкономить миллиарды гривен и направить их на дополнительную закупку боеприпасов. В итоге армия получит на десятки тысяч выстрелов больше, чем планировалось первоначально.

В Минобороны отмечают, что новая модель закупок базируется на конкурентных процедурах с четкими правилами и оценкой эффективности по тактико-техническим характеристикам. Такой подход, по замыслу ведомства, должен снизить влияние человеческого фактора, усилить прозрачность и обеспечить более эффективное использование бюджетных средств.

Отдельно отмечается, что следующим этапом станет масштабирование конкурентных закупок на FPV, mid-strike и deep-strike дроны, а также постепенный переход к тендерным процедурам во всех возможных оборонных закупках. Часть процессов уже интегрируется в систему Prozorro с учетом требований безопасности для оборонных предприятий.

В ведомстве подчеркивают, что расширение конкуренции среди поставщиков позволяет не только сокращать расходы, но и диверсифицировать поставки, снижая зависимость от одного производителя и ускоряя обеспечение фронта.

Напомним, недавно в Агентстве оборонных закупок заявили, что решение о контрактах на поставку 155-мм артиллерийских снарядов еще не принято, а информация о якобы определенных поставщиках преждевременна.