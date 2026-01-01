Агентство оборонных закупок теперь будет обеспечивать все потребности ВСУ

С 1 января 2026 г. вступает в действие новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Вооруженных сил Украины – вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, это означает единую точку ответственности за сферу обеспечения и реализации комплексной стратегии поставок. Министерство обороны по-прежнему сохраняет функции формирования политики и осуществления контроля.

Шмыгаль подчеркнул, что наблюдательный совет АОЗ продолжит свою работу. В течение января будут назначены члены на вакантные позиции на конкурсной основе.

Министр напомнил, что реформа оборонных закупок продолжается с 2023 года и уже доказала свою эффективность. За это время был осуществлен отход от бумажной бюрократии и построена современная цифровая инфраструктура в системе оборонного обеспечения.

Шмыгаль также добавил, что ключевым достижением является система DOT-Chain. Она позволила оцифровать около 70% документооборота в снабжении вооружениями и тыловыми товарами. Среди других важных результатов: заблаговременное планирование потребностей и контрактирование, налаживание прямого взаимодействия с военными и организация системной работы на рынке.

"В 2026 году закупочное агентство Минобороны будет сохранять стратегический курс на цифровизацию, масштабирование DOT-Chain и усиление роли военных в принятии решений через быстрые и адресные инструменты обратной связи. Продолжаем строить понятную, прозрачную и эффективную систему оборонных закупок", - подытожил министр обороны.

Напомним, Министерство обороны объединило Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ) в одну закупочную организацию с 1 января 2026 года.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны выступала против такого присоединения или поглощение в любой форме и заявляло, что риски такого объединения существенно превосходят потенциальные плюсы.

"Два агентства слишком разные и работают на разных рынках, с разной контрактной системой. Сочетание различных типов закупок в одном агентстве может негативно повлиять на прозрачность процессов и увеличить коррупционные риски. Это объединение не является частью стратегии, а является отдельным тактическим шагом", - подчеркивали в ГАР МОУ.

Там считают, что одной из целей объединения называлась экономия средств, но пока неясно, за счет чего она состоится.