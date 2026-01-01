Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,35

--0,03

EUR

49,79

--0,06

Наличный курс:

USD

42,38

42,20

EUR

50,05

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Агентство оборонных закупок теперь будет обеспечивать все потребности ВСУ

война, ВСУ
Минобороны Украины запускает новый этап реформы оборонного обеспечения с 2026 года / Генеральный штаб ВСУ

С 1 января 2026 г. вступает в действие новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Вооруженных сил Украины – вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, это означает единую точку ответственности за сферу обеспечения и реализации комплексной стратегии поставок. Министерство обороны по-прежнему сохраняет функции формирования политики и осуществления контроля.

Шмыгаль подчеркнул, что наблюдательный совет АОЗ продолжит свою работу. В течение января будут назначены члены на вакантные позиции на конкурсной основе.

Министр напомнил, что реформа оборонных закупок продолжается с 2023 года и уже доказала свою эффективность. За это время был осуществлен отход от бумажной бюрократии и построена современная цифровая инфраструктура в системе оборонного обеспечения.

Шмыгаль также добавил, что ключевым достижением является система DOT-Chain. Она позволила оцифровать около 70% документооборота в снабжении вооружениями и тыловыми товарами. Среди других важных результатов: заблаговременное планирование потребностей и контрактирование, налаживание прямого взаимодействия с военными и организация системной работы на рынке.

"В 2026 году закупочное агентство Минобороны будет сохранять стратегический курс на цифровизацию, масштабирование DOT-Chain и усиление роли военных в принятии решений через быстрые и адресные инструменты обратной связи. Продолжаем строить понятную, прозрачную и эффективную систему оборонных закупок", - подытожил министр обороны.

Напомним, Министерство обороны объединило Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ) в одну закупочную организацию с 1 января 2026 года.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны   выступала против такого присоединения   или поглощение в любой форме и заявляло, что риски такого объединения существенно превосходят потенциальные плюсы.

"Два агентства слишком разные и работают на разных рынках, с разной контрактной системой. Сочетание различных типов закупок в одном агентстве может негативно повлиять на прозрачность процессов и увеличить коррупционные риски. Это объединение не является частью стратегии, а является отдельным тактическим шагом", - подчеркивали в ГАР МОУ.

Там считают, что одной из целей объединения называлась экономия средств, но пока неясно, за счет чего она состоится.

Автор:
Светлана Манько