Минобороны объединит Госоператора тыла и Агентство оборонных закупок

Минобороны
Министр обороны Денис Шмигаль сообщил о масштабном реформировании системы управления оборонными предприятиями. По поручению президента Украины министерство ускоренно создает и обновляет наблюдательные советы государственных оборонных компаний.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Шмыгаля.

С 1 января 2026 г. планируется объединение "Государственного оператора тыла" и "Агентства оборонных закупок" в одно предприятие. Во вновь созданной структуре будет сформирован новый наблюдательный совет.

В ближайшее время Минобороны планирует назначение на вакантные места в наблюдательном совете АО "Укроборонпром" и других предприятий оборонного сектора. Это часть более широкой правительственной инициативы по кадровой перезагрузке, о которой ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам министра, ведомство максимально корпоратизирует государственные компании и передает их в управление профессиональных менеджеров.

По состоянию на сегодняшний день из 90 государственных предприятий, которые были в подчинении Минобороны:

  • 14 уже передано Фонду государственного имущества,
  • 11 в процессе передачи в ФГИУ,
  • 4 передаются в АО "Укроборонпром".

Шмигаль подчеркнул, что министерство продолжает двигаться в направлении повышения прозрачности и эффективности оборонных предприятий.

"Налаживаем тесное и продуктивное сотрудничество с частными производителями для развития ОПК и обеспечения Украинской армии всем необходимым", - добавил он.

Напомним, Общественный антикоррупционный совет при Минобороны выступал против такого присоединения или поглощения в любой форме и считает, что риски такого объединения существенно превосходят потенциальные плюсы.

"Два агентства слишком разные и работают на разных рынках, с разной контрактной системой. Сочетание различных типов закупок в одном агентстве может негативно повлиять на прозрачность процессов и увеличить коррупционные риски. Это объединение не является частью стратегии, а является отдельным тактическим шагом", - подчеркивают в ГАР МОУ.

Там добавляют, что одной из целей объединения называлась экономия средств, но пока неясно, за счет чего она состоится.

Автор:
Татьяна Гойденко