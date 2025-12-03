- Категория
Минобороны объединит Госоператора тыла и Агентство оборонных закупок
Министр обороны Денис Шмигаль сообщил о масштабном реформировании системы управления оборонными предприятиями. По поручению президента Украины министерство ускоренно создает и обновляет наблюдательные советы государственных оборонных компаний.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Шмыгаля.
С 1 января 2026 г. планируется объединение "Государственного оператора тыла" и "Агентства оборонных закупок" в одно предприятие. Во вновь созданной структуре будет сформирован новый наблюдательный совет.
В ближайшее время Минобороны планирует назначение на вакантные места в наблюдательном совете АО "Укроборонпром" и других предприятий оборонного сектора. Это часть более широкой правительственной инициативы по кадровой перезагрузке, о которой ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.
По словам министра, ведомство максимально корпоратизирует государственные компании и передает их в управление профессиональных менеджеров.
По состоянию на сегодняшний день из 90 государственных предприятий, которые были в подчинении Минобороны:
- 14 уже передано Фонду государственного имущества,
- 11 в процессе передачи в ФГИУ,
- 4 передаются в АО "Укроборонпром".
Шмигаль подчеркнул, что министерство продолжает двигаться в направлении повышения прозрачности и эффективности оборонных предприятий.
"Налаживаем тесное и продуктивное сотрудничество с частными производителями для развития ОПК и обеспечения Украинской армии всем необходимым", - добавил он.
Напомним, Общественный антикоррупционный совет при Минобороны выступал против такого присоединения или поглощения в любой форме и считает, что риски такого объединения существенно превосходят потенциальные плюсы.
"Два агентства слишком разные и работают на разных рынках, с разной контрактной системой. Сочетание различных типов закупок в одном агентстве может негативно повлиять на прозрачность процессов и увеличить коррупционные риски. Это объединение не является частью стратегии, а является отдельным тактическим шагом", - подчеркивают в ГАР МОУ.
Там добавляют, что одной из целей объединения называлась экономия средств, но пока неясно, за счет чего она состоится.