Кабмин начал аудит и обновление наблюдательного совета "Украинской оборонной промышленности"

Кабмин дал старт аудиту АО "Украинская оборонная промышленность", его дочерним компаниям, Агентству оборонных закупок и Государственному оператору тыла.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Свириденко сообщила, что 22 ноября правительство приняло ряд решений, предварительно согласованных на совещании с президентом.

"Даем старт аудиту АО "Украинская оборонная промышленность", в том числе его дочерних компаний, а также Агентству оборонных закупок и Государственному оператору тыла. Будем регулярно отчитываться о промежуточных результатах проверки", - написала она.

Свириденко подчеркнула, что правительство будет регулярно информировать о промежуточных результатах проверок. Параллельно начат процесс обновления наблюдательных советов УОП, его дочерних структур, а также АОЗ и ГОТ.

Правительство также обратилось в Счетную палату с просьбой проверить деятельность Агентства по розыску и менеджменту активов и Фонду госимущества за предыдущий период.

Президент Владимир Зеленский добавил, что уже продолжается аудит деятельности государственных энергетических компаний и всех соответствующих финансовых операций, а также подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов.

"Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким. Поручил Премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и еженедельно информировать украинское общество", - написал Зеленский.

Он добавил, что все данные об обнаруженных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам.

Правительство начинает всесторонний аудит

"Во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно разрушает энергетику, а страна живет по графикам отключений, любая коррупция недопустима", – заявила Свириденко.

Правительство предприняло ряд мер по повышению прозрачности и эффективности работы государственных компаний. Уже принято решение о увольнение двух министров, введено санкции в отношении фигурантов материалов НАБУ и начат перезапуск "Энергоатома", включая отстранением руководства и аудитом компании.

Параллельно готовится комплексное решение по проверке всех государственных предприятий, с особым акцентом на энергетический сектор. На наблюдательные советы возложена задача проверить состояние работы компаний, особенно в части закупок и управленческих процессов, чтобы обеспечить эффективное и прозрачное функционирование государственного сектора, подчеркнула Свириденко.

Несмотря на ежедневные обстрелы врага, основной задачей остается обеспечение светом, газом и теплом всех украинских семей.