Кадровые изменения в правительстве и аудит госкомпаний: Зеленский провел совещание со Свириденко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 ноября, провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которого обсудили кадровые изменения в правительстве и аудит государственных компаний.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.
По его словам, премьер-министр доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.
"Мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. С учетом результатов будут и кадровые решения", - подчеркнул президент.
Он сообщил, что поручил также оперативно информировать ключевых партнеров Украины о результатах проверок и соответствующих решениях.
"Прозрачность в государственных компаниях и отсутствие каких-либо схем должно быть гарантировано", - подчеркнул Зеленский.
Он проинформировал, что на совещании говорили и о кадровых изменениях в правительстве. Свириденко предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции.
Напомним, на фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции, ранее возглавлявший Минэнерго, Герман Галущенко подали заявления об увольнении.
Аудит государственных компаний
Кабмин начинает масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.
Наблюдательным советам " Нефтегаз в" , " Укрзализныци " , "Украинской оборонной промышленности" , " Укргидроэнерго " а также государственным банкам поручено, в частности:
- проанализировать эффективность системы контроля над деятельностью исполнительных органов предприятий;
- проверить соблюдение антикоррупционной политики, финансовой дисциплины, порядка осуществления закупок, функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и аудита;
- принять меры по повышению эффективности корпоративного управления и ответственности должностных лиц.
Правительство также поручил Государственной аудиторской службе включать крупные предприятия в план мероприятий финконтроля в приоритетном порядке.
Уже начат перезапуск "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства и аудитом компании.