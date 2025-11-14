Кадрові зміни в уряді та аудит держкомпаній: Зеленський провів нараду зі Свириденко

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 листопада, провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, під час якої обговорили кадрові зміни в уряді та аудит державних компаній.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис Зеленського.

За його словами, премʼєр-міністр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.

"Ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення", - наголосив президент.

Він повідомив, що доручив також оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень.

"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована", - підкреслив Зеленський.

Він проінформував, що під час наради говорили й про кадрові зміни в уряді. Свириденко запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції.

Нагадаємо, на тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.

Аудит державних компаній

Кабмін розпочинає масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Українській оборонній промисловості", "Укргідроенерго" а також державних банків доручено, зокрема:

проаналізувати ефективність системи контролю за діяльністю виконавчих органів підприємств;

перевірити дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни, порядку здійснення закупівель, функціонування систем внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

вжити заходів щодо підвищення ефективності корпоративного управління та відповідальності посадових осіб.

Уряд також доручив Державній аудиторській службі включати великі підприємства до плану заходів фінконтролю в пріоритетному порядку.

Вже розпочато перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва та аудитом компанії.