Кабмін розпочав аудит і оновлення наглядової ради "Української оборонної промисловості"

Кабмін дав старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", його дочірніх компаній, Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Свириденко повідомила, що  22 листопада уряд ухвалив низку рішень, які були попередньо погоджені на нараді з президентом.

"Даємо старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки", - написала вона.

Свириденко підкреслила, що уряд регулярно інформуватиме про проміжні результати перевірок. Паралельно розпочато процес оновлення наглядових рад "УОП", його дочірніх структур, а також АОЗ і ДОТ.

Уряд також звернувся до Рахункової палати з проханням перевірити діяльність Агентства з розшуку та менеджменту активів і Фонду держмайна за попередній період.

Президент Володимир Зеленський додав, що вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній та усіх відповідних фінансових операцій, а також підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів.

"Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким. Доручив Прем’єр-міністерці України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство", - написав Зеленський.

Він додав, що всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам.

Уряд розпочинає всебічний аудит

"Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима", – заявила Свириденко.

Уряд розпочав низку заходів для підвищення прозорості та ефективності роботи державних компаній. Вже ухвалено рішення про звільнення двох міністрів, запроваджено санкції щодо фігурантів матеріалів НАБУ та розпочато перезапуск "Енергоатому", включно з відстороненням керівництва та аудитом компанії.

Паралельно готується комплексне рішення щодо перевірки всіх державних підприємств, з особливим акцентом на енергетичний сектор. На наглядові ради покладено завдання перевірити стан роботи компаній, особливо в частині закупівель та управлінських процесів, щоб забезпечити ефективне та прозоре функціонування державного сектору, наголосила Свириденко.

Попри щоденні обстріли ворога, основним завданням залишається забезпечення світлом, газом та теплом усіх українських родин.

Автор:
Тетяна Гойденко