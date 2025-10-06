Закупівельні агенції АОЗ та ДОТ планують об'єднати з 1 січня 2026 року: які ризики це створить

Міністерство оборони планує об’єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ) в одну закупівельну організацію з 1 січня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Громадська антикорупційна рада при Міноборони (ГАР МОУ).

Реформа закупівель

Зазначається, що сукупний бюджет АОЗ та ДОТ становить більше 500 мільярдів гривень.

Так як від їх ефективності залежить своєчасність та якість забезпечення ЗСУ, ГАР МОУ звертає увагу на низку ризиків у цьому процесі.

"Обидві агенції створювались як окремі і незалежні одна від одної, з окремими професійними наглядовими Радами, і працювали на дуже різних ринках. ДОТ, що закуповує для Сил оборони майно і їжу, працює у більшості випадків з тендерними змаганнями, з активним використанням системи Prozorro, тоді як АОЗ, що закуповує зброю і боєприпаси, має високий рівень закритості і працює в тому числі на сірих міжнародних ринках по прямих контрактах", - наголошують в ГАР МОУ.

Там виступають проти такого приєднання чи поглинання у будь-якій формі і вважають, що ризики такого обʼєднання суттєво переважають потенційні плюси.

"Дві агенції є занадто різними і працюють на різних ринках, з різною контрактною системою. Поєднання різних типів закупівель в одній агенції може негативно вплинути на прозорість процесів і збільшити корупційні ризики. Це обʼєднання не є частиною стратегії, а є окремим тактичним кроком", - підкреслюють в ГАР МОУ.

Там додають, що однією з цілей об’єднання називалась економія коштів, але поки незрозуміло, за рахунок чого вона відбудеться.

Крім того, взагалі процеси поглинання чи злиття двох організацій вважаються одними з найбільш важких і ризикованих в менеджменті приватного сектору. Невдалих прикладів таких процесів більше, ніж вдалих.

Серед потенційних плюсів приєднання в ГАР МОУ відзначають поліпшення адміністрування для Міноборони та керування бюджетними програмами. Крім того, це дасть можливість в умовах кадрової кризи сконцентрувати найкращі кадри в одній агенції, зробити логічні при об'єднанні скорочення , які не знизять ефективність роботи. Водночас, це може бути і мінусом, в залежності від обраного формата, який широкому загалу ще не був презентований.

ГАР МОУ наполягає, що Міністерство оборони має підходити до всіх критичних питань такого рівня з повним усвідомленням ризиків і розумінням повної мапи процесів. Відтак пропонують міністерству надати всім стейкхолдерам для ознайомлення обґрунтування об'єднання з демонстрацією чітких економічних маркерів, які б свідчили, що об'єднання покращить роботу закупівельників, а не погіршить.

Міноборони розпочинає об’єднання ДОТ і АОЗ

Міноборони створить комісію з проведення реорганізації ДОТ, що забезпечує тилові потреби Збройних сил.

Комісія працюватиме на базі АОЗ, і очолить її директор цієї агенції Арсен Жумаділов.

В Міноборони повідомляли, що після завершення воєнного стану ДОТ та АОЗ об’єднають.

Жумаділов заявляв, що держава утримує дві агенції під час воєнного стану через те, що наразі армія потребує багато закупівель. Але коли закінчиться війна, то держава не буде виділяти такі значні ресурси на оборонні потреби, як і зараз. Він додав, що до завершення воєнного стану має відбутися велика підготовча робота, адже об’єднання не є миттєвим процесом.

6 березня Міністерство оборони призначило на посаду очільника АОЗ Арсена Жумаділова, який із початку лютого тимчасово виконував обов'язки директора та очолював (ДОТ).

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.