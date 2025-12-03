- Категорія
Міноборони об'єднає Держоператора тилу й Агенцію оборонних закупівель
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про масштабне реформування системи управління оборонними підприємствами. На доручення президента України міністерство прискорено створює та оновлює наглядові ради державних оборонних компаній.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Шмигаля.
З 1 січня 2026 року планується об'єднання "Державного оператора тилу" та "Агенції оборонних закупівель" в одне підприємство. У новоствореній структурі буде сформована нова наглядова рада.
Найближчим часом Міноборони планує призначення на вакантні місця в наглядовій раді АТ "Укроборонпром" та інших підприємств оборонного сектору. Це є частиною ширшої урядової ініціативи з кадрового перезавантаження, про яку раніше повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За словами міністра, відомство максимально корпоратизує державні компанії та передає їх в управління професійних менеджерів.
Станом на сьогодні з 90 державних підприємств, що були в підпорядкуванні Міноборони:
- 14 вже передано Фонду державного майна,
- 11 в процесі передачі до ФДМУ,
- 4 передаються в АТ "Укроборонпром".
Шмигаль наголосив, що міністерство продовжує рухатися в напрямку підвищення прозорості й ефективності оборонних підприємств.
"Налагоджуємо тісну та продуктивну співпрацю з приватними виробниками задля розвитку ОПК і забезпечення Українського війська всім необхідним", - додав він.
Нагадаємо, Громадська антикорупційна рада при Міноборони виступаила проти такого приєднання чи поглинання у будь-якій формі і вважає, що ризики такого обʼєднання суттєво переважають потенційні плюси.
"Дві агенції є занадто різними і працюють на різних ринках, з різною контрактною системою. Поєднання різних типів закупівель в одній агенції може негативно вплинути на прозорість процесів і збільшити корупційні ризики. Це обʼєднання не є частиною стратегії, а є окремим тактичним кроком", - підкреслюють в ГАР МОУ.
Там додають, що однією з цілей об’єднання називалась економія коштів, але поки незрозуміло, за рахунок чого вона відбудеться.