- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
12 млрд грн на дроны и РЭБ: Минобороны объявило о масштабном финансировании через DOT-Chain Defence
Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через электронную систему DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.
В настоящее время к этой системе заказов подключены 186 боевых бригад ВСУ, а также подразделения "Азов" и "Хартия".
Эффективность DOT-Chain
Министр обороны Украины Денис Шмигаль отметил, что система уже продемонстрировала высокую эффективность.
"Через маркетплейс фронт уже получил беспилотные аппараты и средства РЭБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тысяч единиц техники. К системе подключено уже более 100 производителей. Чтобы выбрать и получить необходимое средство, военному нужно сделать лишь несколько кликов", — заявил министр.
Планы на 2026 год
По словам директора "Агентства оборонных закупок" (АОЗ) Министерства обороны Арсена Жумадилова, DOT-Chain Defence, ставший доступным военным в конце июля этого года, быстро доказал свою пользу. Система начиналась с пилотного проекта для 12 бригад и динамично развивалась в течение четырех месяцев.
"Сейчас совместно с Министерством обороны работаем над тем, чтобы обеспечение 70% всех FPV-дронов в следующем году происходило именно через DOT-Chain Defence", - подчеркнул Жумадилов.
Для реализации этих планов АОЗ активно сотрудничает с рынком. Агентство планирует и дальше расширять перечень производителей и доступных средств на маркетплейсе.
В частности, 11 декабря более 300 представителей украинских производителей беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы приняли участие в рыночной консультации.
О DOT-Chain Defence
Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence разработан Государственным оператором тыла и используется для обеспечения военных вооружений.
Система объединяет в одной защищенной среде бригады, производителей и Агентство оборонных закупок.
Благодаря этому именно подразделения выбирают необходимые средства, а АОЗ берет на себя всю организационную часть – от заключения контрактов до проведения оплаты. Таким образом, чтобы получить нужное средство, военному нужно совершить всего несколько кликов.
За первый месяц после запуска системы DOT-Chain Defence на передовую было отправлено 5,6 тысяч дронов общей стоимостью 216 миллионов гривен.
Напомним, что военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence с ноября 2025 года.