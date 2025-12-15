Запланована подія 2

Новости
12 млрд грн на дроны и РЭБ: Минобороны объявило о масштабном финансировании через DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence
Через маркетплейс фронт уже получил беспилотные аппараты и средства РЭС на 7,687 млрд грн / Минобороны

Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через электронную систему DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

В настоящее время к этой системе заказов подключены 186 боевых бригад ВСУ, а также подразделения "Азов" и "Хартия".

Эффективность DOT-Chain

Министр обороны Украины Денис Шмигаль отметил, что система уже продемонстрировала высокую эффективность.

"Через маркетплейс фронт уже получил беспилотные аппараты и средства РЭБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тысяч единиц техники. К системе подключено уже более 100 производителей. Чтобы выбрать и получить необходимое средство, военному нужно сделать лишь несколько кликов", — заявил министр.

Планы на 2026 год

По словам директора "Агентства оборонных закупок" (АОЗ) Министерства обороны Арсена Жумадилова, DOT-Chain Defence, ставший доступным военным в конце июля этого года, быстро доказал свою пользу. Система начиналась с пилотного проекта для 12 бригад и динамично развивалась в течение четырех месяцев.

"Сейчас совместно с Министерством обороны работаем над тем, чтобы обеспечение 70% всех FPV-дронов в следующем году происходило именно через DOT-Chain Defence", - подчеркнул Жумадилов.

Для реализации этих планов АОЗ активно сотрудничает с рынком. Агентство планирует и дальше расширять перечень производителей и доступных средств на маркетплейсе.

В частности, 11 декабря более 300 представителей украинских производителей беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы приняли участие в рыночной консультации.

О DOT-Chain Defence

Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence разработан Государственным оператором тыла и используется для обеспечения военных вооружений.

Система объединяет в одной защищенной среде бригады, производителей и Агентство оборонных закупок.

Благодаря этому именно подразделения выбирают необходимые средства, а АОЗ берет на себя всю организационную часть – от заключения контрактов до проведения оплаты. Таким образом, чтобы получить нужное средство, военному нужно совершить всего несколько кликов.

За первый месяц после запуска системы DOT-Chain Defence на передовую было отправлено 5,6 тысяч дронов общей стоимостью 216 миллионов гривен.

Напомним, что военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence с ноября 2025 года.

Татьяна Бессараб