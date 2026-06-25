Украина подписала энергетические соглашения более чем на 1 млрд евро в Гданьске

Украина на URC 2026 в Гданьске подписала 28 международных энергетических соглашений более чем на 1 млрд евро. Средства будут направлены на подготовку к зиме, развитие распределенной генерации и усиление устойчивости энергосистемы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

По словам главы Минэнерго, на полях Конференции по восстановлению Украины URC 2026 в Гданьске уже заключено 28 международных соглашений в сфере энергетики с партнерами из Европы, Северной Америки и Азии на общую сумму более 1 млрд. евро.

Речь идет о грантовых соглашениях, кредитных договоренностях, меморандумах и инвестиционных проектах. Среди них — поставка ядерного топлива для украинских атомных электростанций от британской компании, финансирование НАК "Нафтогаз Украины" от американского банка и поддержка НЭК "Укрэнерго" со стороны Европейского банка реконструкции и развития.

Одним из ключевых направлений работы украинской делегации стала подготовка энергосистемы к следующему осенне-зимнему периоду. Накануне в Гданьске состоялось заседание энергетического "Рамштайна", к которому присоединились новые партнеры, в том числе Южная Корея.

По результатам встречи уже анонсировано более 375 млн. евро поддержки, из которых 175 млн. евро обеспечат Соединенные Штаты. Эти средства являются частью более широкого пакета ресурсов для подготовки Украины к зиме.

Отдельно Украина подписала соглашение с Нидерландами на 178 млн. евро. Финансирование будет направлено на закупку энергетического оборудования, в частности, газовых турбин, трансформаторов и резервных систем.

Кроме того, Министерство энергетики совместно с Всемирным банком работает над новой Энергетической стратегией Украины, видение которой было представлено на конференции.

В Минэнерго отмечают, что привлеченные средства являются не только финансированием отдельных проектов, но и инвестицией в устойчивость украинской энергосистемы и формирование новой энергетической архитектуры Европы.

Украина представила международным партнерам портфель приоритетных проектов государственно-частного партнерства общей стоимостью около 5 млрд долларов в рамках URC-2026.