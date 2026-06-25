МВФ готовится одобрить для Украины транш на $690 млн

Совет директоров Международного валютного фонда в ближайшие недели рассмотрит завершение первого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. В случае одобрения, Киев получит второй транш в размере около $690 млн.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление пресс-секретаря МВФ Джулии Козак.

По ее словам, вопросы первого пересмотра программы EFF и выделения очередного финансирования будут вынесены на рассмотрение Совета исполнительных директоров Фонда в ближайшие недели.

Во время пересмотра программы представители МВФ и украинские власти согласовали обновленный график структурных реформ, а также корректирующие меры по устранению последних отклонений от условий программы.

Обновленный план предполагает прежде всего реформы в сферах:

государственного управления;

борьба с коррупцией;

институциональных преобразований;

поддержки развития рыночной экономики.

Детали согласованных реформ и обновленный график их выполнения МВФ обнародуют после решения Совета директоров и публикации отчета персонала Фонда.

Как сообщалось, 12 июня Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по первому пересмотру программы EFF. В то же время два структурных маяка за первый квартал 2026 года были выполнены с опозданием, а один остался невыполненным.

Несмотря на это, Украина выполнила все количественные критерии и индикативные цели, установленные на конец марта. Для продолжения программы стороны согласовали обновленный график реформ, дополнительные обязательства по экономической политике и меры по устранению отклонений.

После утверждения пересмотра, общий объем выплат Украине в рамках программы EFF вырастет до $2,2 млрд.

Отметим, представители Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру четырехлетней программы EFF. Это решение открывает Украине доступ к финансированию в $690 млн в рамках программы общим объемом в $8,1 млрд после выполнения ключевых индикативных целей.