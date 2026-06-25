МВФ готується схвалити для України транш на $690 млн

Рада директорів Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями розгляне завершення першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України. У разі схвалення Київ отримає другий транш у розмірі близько $690 млн.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву речниці МВФ Джулії Козак.

За її словами, питання першого перегляду програми EFF та виділення чергового фінансування буде винесено на розгляд Ради виконавчих директорів Фонду найближчими тижнями.

Під час перегляду програми представники МВФ та українська влада погодили оновлений графік структурних реформ, а також коригувальні заходи для усунення останніх відхилень від умов програми.

Оновлений план передбачає насамперед реформи у сферах:

державного управління;

боротьби з корупцією;

інституційних перетворень;

підтримки розвитку ринкової економіки.

Деталі узгоджених реформ та оновлений графік їх виконання МВФ оприлюднить після рішення Ради директорів і публікації звіту персоналу Фонду.

Як повідомлялося, 12 червня Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF. Водночас два структурні маяки за перший квартал 2026 року були виконані із запізненням, а один залишився невиконаним.

Попри це Україна виконала всі кількісні критерії та індикативні цілі, встановлені на кінець березня. Для продовження програми сторони погодили оновлений графік реформ, додаткові зобов’язання у сфері економічної політики та заходи для усунення відхилень.

Після затвердження перегляду загальний обсяг виплат Україні в межах програми EFF зросте до $2,2 млрд.

Зауважимо, представники Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF. Це рішення відкриває Україні доступ до фінансування у $690 млн в межах програми загальним обсягом $8,1 млрд після виконання ключових індикативних цілей.