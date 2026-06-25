"Нафтогаз" та ORLEN домовилися про розширення постачання скрапленого газу в Україну

Група "Нафтогаз України" та польська енергетична компанія ORLEN підписали дві угоди, що стосуються розвитку постачання LNG в Україну, а також співпраці у сфері декарбонізації та ESG-практик.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Перша угода передбачає аналіз можливостей збільшення обсягів постачання газу, а також спільне використання регазифікаційних терміналів і газотранспортної інфраструктури Балтійського регіону, Центральної та Східної Європи. Йдеться про розширення маршрутів імпорту скрапленого природного газу та підвищення їх гнучкості.

Друга угода охоплює співпрацю у сфері скорочення викидів, зокрема метану, підвищення енергоефективності, залучення зеленого фінансування та підготовку звітності відповідно до європейських стандартів.

У "Нафтогазі" зазначають, що диверсифікація постачання газу залишається ключовим елементом енергетичної безпеки України в умовах війни. Співпраця з ORLEN має на меті розширення доступу до LNG-ринку та підвищення стійкості газової інфраструктури.

У компанії ORLEN підкреслюють, що партнерство спрямоване не лише на забезпечення поточних поставок, а й на формування довгострокової моделі енергетичної безпеки регіону через розвиток інфраструктури, трейдингу та механізмів гнучкого постачання.

Угоди були підписані в межах Ukraine Recovery Conference та продовжують співпрацю сторін у напрямку диверсифікації джерел енергопостачання України.

Загалом Україна очікує на підписання понад 160 угод на понад 10 мільярдів євро у межах дводенної Конференції з питань відновлення України у польському місті Гданськ.