Україна підписала енергетичні угоди на понад 1 млрд євро у Гданську

Україна на URC 2026 у Гданську підписала 28 міжнародних енергетичних угод на понад 1 млрд євро. Кошти спрямують на підготовку до зими, розвиток розподіленої генерації та посилення стійкості енергосистеми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами очільника Міненерго, на полях Конференції з відновлення України URC 2026 у Ґданську вже укладено 28 міжнародних угод у сфері енергетики з партнерами з Європи, Північної Америки та Азії на загальну суму понад 1 млрд євро.

Йдеться про грантові угоди, кредитні домовленості, меморандуми та інвестиційні проєкти. Серед них — постачання ядерного палива для українських атомних електростанцій від британської компанії, фінансування для НАК "Нафтогаз України" від американського банку та підтримка НЕК "Укренерго" з боку Європейського банку реконструкції та розвитку.

Одним із ключових напрямів роботи української делегації стала підготовка енергосистеми до наступного осінньо-зимового періоду. Напередодні в Ґданську відбулося засідання енергетичного "Рамштайну", до якого долучилися нові партнери, зокрема Південна Корея.

За результатами зустрічі вже анонсовано понад 375 млн євро підтримки, з яких 175 млн євро забезпечать Сполучені Штати. Ці кошти є частиною ширшого пакета ресурсів для підготовки України до зими.

Окремо Україна підписала угоду з Нідерландами на 178 млн євро. Фінансування буде спрямоване на закупівлю енергетичного обладнання, зокрема газових турбін, трансформаторів та резервних систем.

Крім того, Міністерство енергетики спільно зі Світовим банком працює над новою Енергетичною стратегією України, бачення якої було представлено під час конференції.

У Міненерго наголошують, що залучені кошти є не лише фінансуванням окремих проєктів, а й інвестицією у стійкість української енергосистеми та формування нової енергетичної архітектури Європи.

Додамо, Україна представила міжнародним партнерам портфель пріоритетних проєктів державно-приватного партнерства загальною вартістю близько 5 млрд доларів у межах URC-2026.