У 2025 році в Київській області почнуть будувати склозавод за 230 млн євро

Виробництво свого скла допоможе заощадити державі до EUR200 млн валютної виручки на рік.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Будівництво заводу з виробництва скла в Київській області планується розпочати навесні 2025 року, повідомив власник інвестиційного холдингу EFI Group Ігор Ліскі.

“Це дуже складний проєкт, ми займаємося ним уже два роки. Дуже сподіваюся, що до кінця року ми зможемо анонсувати початок будівництва. Ми вже склали повністю технологічну лінію. Сподіваюся, що навесні вже зайдемо на землю”, – розповів Ліскі на 10-му Київському міжнародному економічному форумі.

За його словами, загальна сума інвестицій в одну виробничу лінію становить близько EUR230 млн, водночас близько EUR100 млн – це кредитно-експортне фінансування від європейських партерів, які фінансують своє обладнання.

Ліскі наголосив, що цей скляний завод – символ відновлення України, тому про експорт у планах наразі не йдеться. Виробництво свого скла допоможе заощадити державі до EUR200 млн валютної виручки на рік, цитує бізнесмена видання Оpen4business.

“Нам би спочатку свої покрити. Зараз ми імпортуємо на одну лінію, після завершення війни нам знадобиться, щонайменше, дві лінії, тому завод ми проєктуємо одразу на дві лінії – це ще EUR200 млн. Скло – дуже перспективний продукт: не тільки технологічні, енергоефективні вікна, він і сонячні панелі, і автомобільна галузь, і броньоване скло. Давайте цього слона їсти частинами. Загалом за 10 років проєкт коштуватиме понад мільярд, і це тільки для України”, – зазначив він.

У проєкт скляного заводу Ліскі планує інвестувати $80 млн.

Ліскі є власником інвестиційного холдингу EFI Group (“Ефективні інвестиції»”). Сфери інвестування – healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів компанії – підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, медмережа “Медична зірка”, Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування “Сем Екопак”, лісопереробник “Форест технолоджі”, постачальник сільгосппродукції “Ефі Агро”, медичний онлайн-хаб Doc.ua.