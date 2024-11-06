Французи надшвидкими темпами збудували перший завод в Україні з виробництва гіпсових сумішей

Міжнародна пропислова група з 350-літньою історією інвестувала у будівництво українського заводу понад 11 мільйонів євро.

5 листопада у селі Хотимир Тлумацького району Івано-Франківської області урочисто відкрився перший завод міжнародної групи Saint-Gobain в Україні.

Підприємство, яке забезпечить робочими місцями близько 50 осіб, вироблятиме гіпсові суміші під брендом Rigips, розроблені за підтримки науково-дослідного центру Saint-Gobain, повідомили Delo.ua в пресслужбі групи.

Вперше компанія Saint-Gobain, яка раніше діяла як імпортер, отримала статус національного виробника з повним циклом виробництва — від видобутку сировини до створення готових будівельних матеріалів.

Камінь про початок будівництва виробничих можливостей було закладено у вересні 2023-го, через рік завод уже відкрився і почав працювати.

Фото: пресслужба ТОВ «Сен-Гобен будівельна продукція Україна»

Загальний обсяг інвестицій Saint-Gobain у будівництво заводу перевищив 11 мільйонів євро. Річна потужність заводу становитиме 60 тисяч тонн продукції, що дозволить задовольнити внутрішній попит на будматеріали та зміцнити локальні виробничі потужності.

За словами директора ТОВ «Сен-Гобен будівельна продукція Україна» Кирила Песенкова, "ця інвестиція свідчить про прихильність Saint-Gobain до України, незважаючи на виклики, з якими ми стикаємося".

"Група бачить великий потенціал у місцевому ринку і прагне підтримувати його розвиток. Я переконаний, що після війни Україна швидко відновиться, і ми продовжимо розвивати місцевий будівельний ринок, роблячи його ще кращим, ніж раніше", - наголосив Песенков.

Генеральний директор Saint-Gobain у Польщі та Україні Йоанна Чинш-Пєховяк наголосила, що виробництво працюватиме на потребп внутрішнього ринку України: "Наша мета — пропонувати високоякісні матеріали, і ми ретельно підійшли до розробки продукту, залучивши експертів групи Saint-Gobain, які застосовували новітні добавки та інноваційні технології".

Saint-Gobain - світовий лідер будівельної галузі, постачальник тепло- і звукоізоляції, гіпсокартону та гіпсових сумішей, сайдингу, будівельних розчинів, труб. Кожен третій будинок в Європі утеплено теплоізоляцією Saint-Gobain.

Історія розвитку концерну налічує понад 350 років. Концерн засновано у 1665 році у Франції як королівську дзеркальну мануфактуру при королі Людовику XIV.

Сьогодні Saint-Gobain - міжнародна промислова група зі штаб-квартирою в Парижі. Входить до ТОП-100 найбільших індустріальних компаній світу за рейтингом Thomson Reuters. Об'єднує більше 1000 компаній у 67 країнах світу, постійний штат перевищує 160 000 співробітників.

Це також найвідоміший у світі виробник дзеркал та скла для будівництва і транспорту. В кожному другому автомобілі, що виробляється в Європі, стоїть скло «Сен-Гобен». Ударостійке та антиблікове скло і вітрини використані в музеях д’Орсе та Лувр.

Як повідомляло раніше Delo.ua, ірландська корпорація CRH попри воєнні ризики посилює присутність в Україні, купуючи два цементні заводи - "Волинь-цемент" (Здолбунів, Рівненська обл.) та "Південьцемент" (смт Ольшанське, Миколаївська обл.).