Французы в кратчайшие сроки построили первый завод в Украине по производству гипсовых смесей

Международная промышленная группа с 350-летней историей инвестировала в строительство завода в Украине более 11 миллионов евро.

5 ноября в Тлумацком районе Ивано-Франковской области торжественно открылся первый завод международной группы Saint-Gobain в Украине.

Предприятие, которое обеспечит рабочими местами около 50 человек, производит гипсовые смеси под брендом Rigips, разработанные при поддержке научно-исследовательского центра Saint-Gobain, сообщили Delo.ua в пресс-службе группы.

Впервые компания Saint-Gobain, ранее действовавшая как импортер, получила статус национального производителя с полным циклом производства – от добычи сырья до создания готовых строительных материалов.

Камень о начале строительства производственных можностей был заложен в сентябре 2023-го и год спустя завод уже открылся и начал работать.

Фото: пресс-служба ООО «Сен-Гобен строительная продукция Украина»

Общий объем инвестиций Saint-Gobain в строительство завода превысил 11 миллионов евро. Годовая мощность завода будет составлять 60 тысяч тонн продукции, что позволит удовлетворить внутренний спрос на стройматериалы и укрепить локальные производственные мощности.

По словам директора ООО «Сен-Гобен строительная продукция Украины» Кирилла Песенкова, "эта инвестиция свидетельствует о приверженности Saint-Gobain к Украине, несмотря на вызовы, с которыми мы сталкиваемся".

"Группа видит большой потенциал в местном рынке и стремится поддерживать его развитие. Я убежден, что после войны Украина быстро восстановится, и мы продолжим развивать местный строительный рынок, делая его еще лучше, чем раньше", — подчеркнул Песенков.

Генеральный директор Saint-Gobain в Польше и Украине Йоанна Чинш-Пеховяк подчеркнула, что производство будет работать на потребности внутреннего рынка Украины: "Наша цель — предлагать высококачественные материалы, и мы тщательно подошли к разработке продукта, привлекая экспертов группы Saint-Gobain, которые применяли новейшие добавки и инновационные технологии.

Saint-Gobain – признанный лидер строительной отрасли, поставщик тепло- и звукоизоляции, гипсокартона и гипсовых смесей, сайдинга, строительных растворов, труб. Каждый третий дом в Европе утеплен теплоизоляцией Saint-Gobain. История развития концерна насчитывает более 350 лет. Концерн основан в 1665 г. во Франции как королевскую зеркальную мануфактуру при короле Людовике XIV.

Сегодня Saint-Gobain – международная промышленная группа со штаб-квартирой в Париже. Входит в ТОП-100 крупнейших индустриальных компаний мира по рейтингу Thomson Reuters. Объединяет более 1000 компаний в 67 странах мира, постоянный штат превышает 160 000 сотрудников.

Это также известнейший в мире производитель зеркал и стекла для строительства и транспорта. В каждом втором автомобиле, производимом в Европе, стоит стекло «Сен-Гобен». Ударопрочные и антибликовые стекла и витрины использованы в музеях д'Орсе и Лувр.

Как сообщало ранее Delo.ua, ирландская корпорация CRH, несмотря на военные риски, усиливает присутствие в Украине, покупая два цементных завода - "Волынь-цемент" (Здолбунов, Ровенская обл.) и "Югцемент" (пгт Ольшанское, Николаевская обл.).