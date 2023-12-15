Євросоюз готує останній транш для України на 2023 рік

Європейська комісія схвалила перерахування Україні останнього траншу в рамках програми макрофінансової допомоги на 2023 рік. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Європейська правда".

Як зазначила чиновниця, Україні ще не надіслали півтора мільярда євро.

Перерахування схвалюють після виконання певних умов. Програма для України має на меті підтримку стабільності бюджету під час війни.

За словами фон дер Ляєн, 1,5 млрд євро допоможуть Україні протриматися до того, як ЄС затвердить нову програму на 50 млрд євро. Транш перерахують найближчими днями.

"Це допоможе профінансувати витрати на початку 2024 року, створивши невеликий, але важливий міст", – висловилася президентка Єврокомісії.

Допомога від ЄС: транші на 2023 рік

Наприкінці 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Перший транш на 3 млрд євро Україна отримала у січні, а з березня щомісяця надходять по 1,5 млрд євро. Про перерахування крайнього траншу було оголошено 22 листопада. Погасити пільгові кошти необхідно протягом 35 років, починаючи з 2033-го.

Кредит Україна отримує за виконання узятих зобов’язань. Як пояснювала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, ці вимоги стосуються питань верховенства права та протидії корупції, фінансових моментів, фіскальної політики, а також економічних заходів, які вживає Україна, щоб акумулювати кошти в держбюджет.