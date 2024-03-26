В 2025 году Украина может столкнуться с нехваткой помощи от партнеров в $10-15 млрд

В следующем году нехватка финансовой поддержки от международных партнеров может достигать 10-15 миллиардов долларов. Кроме того, текущий год характеризуется скрытым дефицитом государственного бюджета в размере 300-400 миллиардов гривен, не считая дополнительных ресурсов, которые могут быть привлечены через мобилизацию.

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Об этом рассказал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, пишет "Интерфакс-Украина".

"Возвращаясь к вызовам, в следующем году, вероятнее всего, разница между необходимым и имеющимся международным финансированием будет в $10-15 млрд, которых не будет хватать. (...) я это упомянул не для того, чтобы наверстать, наверное, какой-то страх, а для того, чтобы у всех нас было четкое понимание, что поддержка бизнеса в этом году является условием выживания следующего", – сказал он.

По его словам, если уж сейчас смотреть на ситуацию с бюджетом, то Украине уже не хватает 300-400 миллиардов гривен без дополнительной мобилизации.

Согласно обновленной программе расширенного финансирования МВФ, если в 2023 году внешнее финансирование составило $42,5 млрд, а в этом году оно прогнозируется на уровне $38,1 млрд, то в следующем году ожидается его сокращение до $22,9 млрд.

Бюджет 2024: что предусмотрено

Напомним, Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год 9 ноября. Документ предусматривает, что доходы бюджета составят 1,76 трлн. грн., а расходы – 3,35 трлн. гривен. Дефицит запланирован на уровне 1,57 трлн. гривен. В то же время внешние заимствования составят 41 млрд долларов.

Также предусмотрены, в частности, расходы на:

социальная защита – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн по сравнению с бюджетом на 2023 год);

поддержку ветеранов войны – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

образование – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

здравоохранение – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифровую трансформацию приоритетных отраслей и сфер общественной жизни – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Министерство иностранных дел – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

поддержку бизнеса – 30,8 млрд грн.

Ожидается, что дефицит государственного бюджета составит 20,4% ВВП (в 2023 году было заложено 27%). Погашение государственного долга планируется на уровне 606,5 млрд грн, среди которых внутренние – на 421,6 млрд грн, а внешние – на 184,9 млрд грн.

Украина нужно ежемесячно 3 млрд долларов

Согласно данным Министерства финансов, в 2024 году Украина потребует ежемесячно примерно 3 миллиарда долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.

12 февраля директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала в интервью СNBC, что Украине необходима международная финансовая помощь в размере $42 миллиарда, чтобы поддерживать "те успехи, которых она уже достигла".

По словам президента Владимира Зеленского, Киев точно знает, что может рассчитывать минимум на 25,7 млрд долларов от союзников (не считая помощи от США и 50 млрд от ЕС), а также – на многомиллиардную помощь от Японии.

Отметим, что с февраля 2022 финансовая поддержка Украины от стран G7 и ЕС достигла около 63 млрд долларов США.

Добавим, многие западные страны поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.

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