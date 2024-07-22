Украина договорилась с держателями еврооблигаций по реструктуризации долга

Украина договорилась с Комитетом владельцев еврооблигаций о реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов за три года и 22,75 миллиарда к 2033 году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Уволенные средства будут направлены на финансирование оборонных потребностей, социальной защиты и восстановления инфраструктуры.

Министерство финансов уточнило, что реструктуризация касается государственных облигаций на сумму 23,4 миллиарда долларов. Правительство планирует завершить этот процесс к августу, хотя предварительные переговоры с кредиторами не привели к согласию по условиям погашения долга.

Условия отсрочки

Достигнутые договоренности предполагают уменьшение долга Украины из-за номинального снижения стоимости еврооблигаций на 37% на начальном этапе, что уменьшит объем долга на 8,67 миллиарда долларов и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%, что позволит уменьшить общий объем долговых обязательств страны. .

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен. Первое погашение в размере 1,172 млрд долларов состоится в 2029 году. По сравнению с текущими условиями без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,381 миллиарда долларов (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Согласно достигнутым договоренностям, будут выпущены новые еврооблигации, включая четыре серии Облигаций A, с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах. Также будут выпущены четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.

Купонные платежи по Облигациям A будут распределены следующим образом: 1,75% в 2024-2025 годах, 4,5% в 2026 году и первой половине 2027 года, 6% во второй половине 2027-2033 годов, а с 2034 года и дальше составит 7,75%.

Достигнутые договоренности получили поддержку Комитета кредиторов Украины и отвечают целевым показателям программы Механизма расширенного финансирования МВФ.

В частности, соотношение долга к ВВП должно достигнуть 82% к концу 2028 года. К концу 2033 года это соотношение должно составить 65%. Средняя потребность в финансировании в период с 2028 по 2033 годы составит 8% ВВП.

Также, напомним, 18 июля Верховная Рада приняла законопроект №111396 о реструктуризации долга, позволяющий Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября 2024 года. Решение дает правительству возможность пересмотреть долг перед Агентством восстановления, которое составляет 700 миллионов долларов плюс проценты.

Угрожал ли Украине дефолт, если бы не удалось достичь соглашения?

Как сообщало издание Bloomberg, рынок активно следил за ситуацией с коммерческим долгом Украины с середины весны 2024 года, когда возникла необходимость в новой реструктуризации еврооблигаций. Специальный комитет кредиторов, включая такие компании, как BlackRock и Pimco, стремился надавить на Украину, чтобы она возобновила выплаты процентов в следующем году в обмен на списание части долга. Общая сумма долга перед этими кредиторами составила 20 миллиардов евро, а инвесторы требовали ежегодных выплат в размере 500 миллионов долларов.

Как писало издание Wall Street Journal, в случае неудачного соглашения Украина могла бы объявить дефолт, поскольку в августе заканчивались каникулы по обслуживанию долга, введенные после начала войны с Россией.

Однако, по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, дефолта не было бы, даже если Украина не смогла договориться с частными кредиторами, требующими возвращения тела кредита

Она напомнила, что частные кредиторы, по которым наступает срок выплаты по облигациям, требуют возврата тела кредита – 20 млрд долларов (13,5 млрд долларов процентов и тела кредита из них, в том числе в 2024 году – 4,5 млрд долларов).

"Наша переговорная группа пыталась уменьшить задолженность тела кредита на 60%, но кредиторы с этим не согласились. В меморандуме с МВФ указано, что до конца августа 2024 г. они планируют достичь договоренности с коммерческими кредиторами", — рассказала Южанина. Она убеждена, что какой-то компромисс будет найден.