Україна виплатила власникам ВВП-варантів понад $200 млн

1 серпня Міністерство фінансів України здійснило виплату в розмірі 200,6 мільйонів доларів США власникам ВВП-варантів. Ця сума складається з двох частин: платежу за згоду змін умов на суму 130,1 мільйона доларів та відстроченої суми платежу і відсотків у розмірі 70,5 мільйона доларів за зростання ВВП у 2021 році, яку Україна мала сплатити у 2023 році.

Про це повідомляє Мінфін у відповіді на запит Економічної правди.

У Міністерстві зазначили, що близько 20% від суми в 70,5 мільйонів доларів повернеться Україні, оскільки вона є одним із найбільших власників цих інструментів. Виплата за зміну умов випуску варантів дозволить Україні викупити ці інструменти за номінальною вартістю протягом наступних трьох років.

Також Мінфін підкреслив, що Україна зобов'язується забезпечити справедливе ставлення до власників ВВП-варантів під час майбутніх операцій з управління державним боргом та дотримуватися цілей, закладених у борговій стратегії МВФ.

ВВП-варанти були випущені Україною в рамках реструктуризації державного боргу у 2015 році. Виплати за ними залежать від зростання української економіки: чим більший темп зростання ВВП, тим більша виплата. За підсумками 2023 року, коли економіка зросла на 5,3%, Україна повинна здійснити чергову виплату в 2025 році. Зростання ВВП на рівні 4-5% щороку може суттєво збільшити розмір виплат за ВВП-варантами, які здійснюватимуться до 2041 року.

Наразі Україна також веде переговори з кредиторами щодо нової реструктуризації єврооблігацій, яка потребує часу для завершення. Наступний платіж за єврооблігаціями Україна має здійснити до 10 серпня, інакше може настати технічний дефолт.

Україні вдалося досягти домовленостей з власниками єврооблігацій

Нагадаємо, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.

За даними Мінфіну, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Варто зауважити, що 1 серпня Кабінет міністрів України скористався наданим Верховною Радою правом і запровадив тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями України.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

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