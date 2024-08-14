Fitch погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті з "С" до "RD" (обмежений дефолт) у зв'язку з початком реструктуризації виплат за єврооблігаціями.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Fitch Ratings.

Зазначається, що агентство знизило рейтинг єврооблігацій на суму 750 мільйонів доларів США у 2026 році з "C" до "D" Рейтинг інших облігації в іноземній валюті залишився на рівні "C".

Зниження рейтингу до "RD" відбулося після закінчення 10-денного пільгового періоду для виплати купону за єврооблігаціями 2026 року на суму $750 млн, який мав бути сплачений 1 серпня.

"Це означає подію дефолту відповідно до критеріїв Fitch щодо суверенного IDR, а також індивідуального рейтингу емісії зазначеного цінного паперу", - пояснюють в агентстві.

На думку Fitch, пропозиція реструктуризації є обміном проблемного боргу (DDE) відповідно до критеріїв рейтингу, оскільки передбачає суттєве скорочення термінів, включаючи зменшення основної суми та відсотків, а також подовження термінів погашення.

Fitch також зберегло рейтинг боргу України в національній валюті (LC) на рівні "CCC-", оскільки очікує, що борг LC буде виключено з угоди з реструктуризації із зовнішніми комерційними кредиторами.

Як наголосили в агентстві, завершення реструктуризації зовнішнього комерційного боргу нормалізує відносини з кредиторами зовнішнього комерційного боргу. Після цього Fitch підвищить рейтинг LTFC України до рівня, відповідного перспективам обслуговування боргу на перспективній основі.

Наступна дата перегляду рейтингу України від агенства Fitch запланована на 6 грудня 2024 року.

У липні Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) України в іноземній валюті з "CC" до "C" через дозвіл на зупинення виплат за зовнішнім боргом.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті (FC) з "CC/C" до "SD/SD" (selective default).

Україна офіційно почала реструктуризацію боргу та запустила процес обміну єврооблігацій

Як повідомлялося, Україна 22 липня повідомила про досягнення принципових домовленостей щодо реструктуризації боргу за євробондами на суму близько $23 млрд зі спеціальним комітетом власників цих євробондів.

Домовленості передбачають списання 37% боргу з можливістю відновлення 12% у разі досягнення певного рівня ВВП у 2028 році.

Решту боргу буде оформлено новими єврооблігаціями із погашенням у 2029-2036 роках, відсотки за якими поступово зростатимуть від 1,75% у найближчі роки до 7,75% наприкінці терміну обігу. За участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми обмінюваних єврооблігацій.

9 серпня Україна оприлюднила на Лондонській фондовій біржі заяву про пропозицію обміну та запит на згоду щодо зміни умов державних єврооблігацій та облігацій, гарантованих державою, зокрема для Укравтодору.

Згідно з опублікованими умовами, заявки на участь в обміні приймаються до 27 серпня включно, результати оголошуються 28 серпня, а 30 серпня і в наступні п'ять днів відбуваються всі розрахунки.

Для того, щоб угода відбулася, достатньо буде згоди 2/3 власників усіх паперів і, щонайменше, половини власників кожного з випусків, за умови, що проти такої угоди буде менше чверті власників кожного випуску.