Рейтинг України знижено до "SD" через реструктуризацію боргу

2 серпня 2024 року Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті (FC) з "CC/C" до "SD/SD".

Про це йдеться на сайті агентства.

Рейтинг єврооблігацій 2026 року також знижено з "CC" до "D", тоді як інші єврооблігації зберегли рейтинг "CC". Рейтинги в національній валюті (LC) підтверджені на рівні "CCC+/C" та "uaBB" за національною шкалою зі стабільним прогнозом.

Відповідно до Регламенту CRA ЄС, відхилення від оголошеного календаря допускаються лише за обмежених обставин і мають супроводжуватися детальним поясненням причин відхилення. У цьому випадку причиною відхилення є несплата урядом України єврооблігацій 2026 року. Наступна запланована публікація суверенного рейтингу України – 6 вересня 2024 року.

S&P зазначає, що стабільний прогноз для довгострокових рейтингів LC базується на збалансуванні фіскального тиску з прагненням уряду обслуговувати борг у гривні, щоб уникнути проблем для вітчизняних банків. Однак, якщо з'являться ознаки несплати або реструктуризації зобов'язань у національній валюті, рейтинг може бути знижено. Проте, може бути і навпаки.

"Ми могли б підвищити рейтинги LC, якщо середовище безпеки України та середньостроковий макроекономічний прогноз покращаться", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після обміну боргу в іноземній валюті, довгостроковий рейтинг FC для України може бути підвищено. Також можливе підвищення рейтингів у разі відновлення виплат за дефолтними облігаціями. Для рейтингів LC можливе підвищення у разі покращення безпекової ситуації та макроекономічного прогнозу України.

У березні S&P знизило рейтинг України до CC

На початку березня рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до "CC" з "CCC", подальший прогноз агентства був "негативний".

"Ми розуміємо, що державний борг України, номінований у гривні, не підпадає під дію плану реструктуризації боргу", - зазначило агентство.

Тоді вони наголосили, що, ймовірно, знизять рейтинг до "SD" (вибірковий дефолт) під час реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу і бюджетних проблем розглядатимуть її як проблемну.

Нагадаємо, у квітні 2023 року S&P знизило кредитний рейтинг України в інвалюті з "CCC+" до "CCC" – це відбулося після того, як уряд оприлюднив план реструктуризації зовнішнього боргу до середини 2024 року.

Чи загрожує Україні дефолт?

Як повідомляло видання Bloomberg, ринок активно стежив за ситуацією з комерційним боргом України з середини весни 2024 року, коли з'явилася потреба в новій реструктуризації єврооблігацій.

Спеціальний комітет кредиторів, зокрема включаючи такі компанії, як BlackRock і Pimco, прагнув натиснути на Україну, щоб вона відновила виплати відсотків наступного року в обмін на списання частини боргу. Загальна сума боргу перед цими кредиторами становила 20 мільярдів євро, а інвестори вимагали щорічних виплат у розмірі 500 мільйонів доларів.

Як писало видання Wall Street Journal, у разі невдалої угоди Україна могла б оголосити дефолт, оскільки в серпні закінчувалися канікули з обслуговування боргу, запроваджені після початку війни з Росією.

Однак, за словами членкині комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, дефолту не було б, навіть якщо Україна не змогла домовитися з приватними кредиторами, які вимагають повернення тіла кредиту у 20 мільярдів доларів.

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