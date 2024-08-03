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Рейтинг Украины снижен до "ограниченного дефолта" из-за реструктуризации долга
2 августа 2024 года Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте (FC) с CC/C до SD/SD (selective default).
Об этомговорится на сайте агентства.
Рейтинг еврооблигаций 2026 также снижен с "CC" до "D", тогда как другие еврооблигации сохранили рейтинг "CC". Рейтинги в национальной валюте (LC) подтверждены на уровне CCC+/C и uaBB по национальной шкале со стабильным прогнозом.
Согласно Регламенту CRA ЕС, отклонения от объявленного календаря допускаются только при ограниченных обстоятельствах и должны сопровождаться детальным объяснением причин отклонения. В этом случае причиной отклонения является неуплата правительством Украины еврооблигаций в 2026 году. Следующая запланированная публикация суверенного рейтинга Украины – 6 сентября 2024 года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
S&P отмечает, что стабильный прогноз для долгосрочных рейтингов LC базируется на сбалансировании фискального давления со стремлением правительства обслуживать долг в гривне во избежание проблем для отечественных банков. Однако, если появятся признаки неуплаты или реструктуризации обязательств в национальной валюте, рейтинг может быть снижен. Однако может быть и наоборот.
"Мы могли бы повысить рейтинги LC, если среда безопасности Украины и среднесрочный макроэкономический прогноз улучшатся", — говорится в сообщении.
Сообщается, что после обмена долга в иностранной валюте долгосрочный рейтинг FC для Украины может быть повышен. Также возможно повышение рейтингов при возобновлении выплат по дефолтным облигациям. Для рейтингов LC возможно повышение при улучшении ситуации безопасности и макроэкономического прогноза Украины.
В марте S&P понизило рейтинг Украины до CC
В начале марта рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины в "CC" с "CCC", дальнейший прогноз агентства был "негативный".
"Мы понимаем, что государственный долг Украины, номинированный в гривне, не подпадает под действие плана реструктуризации долга", – отметило агентство.
Тогда они подчеркнули, что, вероятно, снизят рейтинг до "SD" (выборочный дефолт) во время реструктуризации, поскольку в свете длительного платежного баланса и бюджетных проблем будут рассматриваться как проблемная.
Напомним, в апреле 2023 года S&P снизило кредитный рейтинг Украина в инвалюте с "CCC+" в "CCC" – это произошло после того, как правительство обнародовало план реструктуризации внешнего долга до середины 2024 года.
Угрожает ли Украине дефолт?
Как сообщало издания Bloomberg, рынок активно следил за ситуацией с коммерческим долгом Украины с середины весны 2024 года, когда возникла необходимость в новой реструктуризации еврооблигаций.
Специальный комитет кредиторов, включая такие компании, как BlackRock и Pimco, стремился надавить на Украину, чтобы она возобновила выплаты процентов в следующем году в обмен на списание части долга. Общая сумма долга перед этими кредиторами составила 20 миллиардов евро, а инвесторы требовали ежегодных выплат в размере 500 миллионов долларов.
Как писало издание Wall Street Journal, в случае неудачного соглашения, Украина могла бы объявить дефолт, поскольку в августе заканчивались каникулы по обслуживанию долга, введенные после начала войны с Россией.
Однако, за словами члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, дефолта не было бы, даже если Украина не смогла договориться с частными кредиторами, требующими возвращения тела кредита в 20 миллиардов долларов.
Источник фото: ua.depositphotos.com