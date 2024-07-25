Fitch знизило рейтинг України до переддефолтного рівня: у чому причина

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) України в іноземній валюті з "CC" до "C" через зупинення виплат за зовнішнім боргом. Про це йдеться у повідомленні агентства.

​​Fitch Ratings пояснює зниження рейтингу України тим, що угода уряду з деякими власниками єврооблігацій про реструктуризацію боргу та ухвалення закону про тимчасове призупинення виплат за зовнішнім боргом свідчать про початок процесу дефолту.

За прогнозами агентства, Україна не зможе виконувати свої зобов'язання щодо зовнішнього комерційного боргу до завершення процесу реструктуризації, який передбачає суттєве зменшення основної суми боргу та відсотків, а також подовження термінів виплат.

Також хоча рейтинг боргу в національній валюті залишився незмінним ("CCC-"), високі дефіцити бюджету, зростання боргу та тривала війна продовжують створювати значні ризики для фінансової стабільності країни. Fitch підкреслює, що підтримка Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів є вирішальною для задоволення високих потреб України у фінансуванні, спричинених війною.

Однак, невизначеність щодо майбутньої підтримки з боку США та Європи, а також обмежена здатність внутрішнього ринку поглинати державний борг,ускладнюють фінансове становище країни.

Fitch також зазначає, що війна в Україні, ймовірно, триватиме протягом 2024 року та до 2025 року, що негативно впливає на економіку та політичну стабільність країни. Крім того, Fitch звертає увагу на слабку інституційну спроможність України, нерівномірне застосування верховенства права та високий рівень корупції, що також впливає на довгостроковий рейтинг.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада ухвалила законопроект №111396 про реструктуризацію боргу, що дозволяє Кабміну призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня 2024 року. Рішення дає уряду можливість також переглянути борг перед Агентством відновлення, що складає 700 мільйонів доларів плюс відсотки.

Також 22 липня уряд України домовився з Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію державного боргу на суму 23,4 мільярда доларів. Умови реструктуризації передбачають зменшення вартості єврооблігацій на 37% на початковому етапі, що зменшить обсяг боргу на 8,67 мільярда доларів, а також зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Крім того, термін погашення єврооблігацій будло відтерміновано, а перші виплати мають розпочатись у 2029 році.

Чи загрожує Україні дефолт?

Як повідомляло видання Bloomberg, ринок активно стежив за ситуацією з комерційним боргом України з середини весни 2024 року, коли з'явилася потреба в новій реструктуризації єврооблігацій. Спеціальний комітет кредиторів, зокрема включаючи такі компанії, як BlackRock і Pimco, прагнув натиснути на Україну, щоб вона відновила виплати відсотків наступного року в обмін на списання частини боргу. Загальна сума боргу перед цими кредиторами становила 20 мільярдів євро, а інвестори вимагали щорічних виплат у розмірі 500 мільйонів доларів.

Як писало видання Wall Street Journal, у разі невдалої угоди Україна могла б оголосити дефолт, оскільки в серпні закінчувалися канікули з обслуговування боргу, запроваджені після початку війни з Росією.

Однак, за словами членкині Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, дефолту не було б, навіть якщо Україна не змогла домовитися з приватними кредиторами, які вимагають повернення тіла кредиту у 20 мільярдів доларів.

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