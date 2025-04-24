Украина обеспечила потребности во внешнем финансировании на 2025 год – Марченко

Украина полностью обеспечила потребности во внешнем финансировании на 2025 год. Власти также готовятся к разным финансовым сценариям в следующем году.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Министр финансов Украины Сергей Марченко принял участие во встрече финансового блока стран G7 в Вашингтоне в рамках Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

На мероприятии присутствовали министры финансов, главы центральных банков стран G7, а также представители МВФ, Всемирного банка и Европейской Комиссии.

Во время встречи обсудили финансовую ситуацию в Украине в 2025 году и отметили необходимость дальнейшей международной поддержки как в период войны, так и в послевоенное время.

Состояние финансовой системы

Марченко поблагодарил министра финансов Канады Франсуа Шампаня за лидерство в G7 и всех международных партнеров за поддержку Украины. Он отметил важность продления финансовой помощи в 2026 году, отметив, что в 2025 году потребности во внешнем финансировании составляют 39,3 млрд долл.

Бюджетная поддержка на этот год от партнеров уже обеспечена на уровне 16,8 млрд долл.

Министр также отметил реализацию механизма ERA в объеме 50 млрд долл., которые будут погашаться за счет замороженных российских активов

Украина уже заключила соглашения со странами G7 и Еврокомиссией, что обеспечивает стабильное и предполагаемое поступление средств в государственный бюджет. Это позволяет своевременно финансировать приоритетные издержки, подчеркнул министр.

Следующим шагом должна быть полная конфискация суверенных активов страны-агрессора, что станет возможным по политическому решению стран G7.

Марченко также подчеркнул, что благодаря росту внутренних доходов и стабильному финансированию, Украина постепенно уменьшает дефицит бюджета и укрепляет финансовую систему.

По результатам І квартала 2025 года доходы общего фонда государственного бюджета выросли на 1 млрд долл. в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, благодаря выпуску государственных облигаций в бюджет уже привлечено 3 млрд долл. в 2025 году.

Сокращение дефицита бюджета прогнозируется до 19,4% ВВП в 2025 году с 24% в 2024 году.

Марченко отметил успешное завершение седьмого пересмотра программы с МВФ, что явилось лучшим результатом за всю историю сотрудничества Украины с Фондом. Кроме того Украина эффективно выполняет индикаторы Плана для инструмента EU Ukraine Facility и условия программ Всемирного банка.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения Всемирный банк мобилизовал для Украины 51 млрд долл. финансовой помощи. Из них 30,7 млрд долларов – это безвозвратные гранты.