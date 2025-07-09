ЄС готується створити фонд на €100 млрд для довгострокової підтримки України - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду розміром €100 млрд ($117 млрд) для підтримки України, оскільки війна з Росією після повномасштабного вторгнення Москви не демонструє ознак завершення

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ці кошти можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо його наступного семирічного бюджету, який має бути представлений цього місяця. Якщо країни ЄС погодяться на це в рамках бюджетних переговорів, фінансування розпочнеться у 2028 році, щоб забезпечити стабільну фінансову допомогу Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення ЄС надав Україні майже 160 млрд євро підтримки. Ця сума включає фонд у розмірі 50 мільярдів євро, який надаватиме гранти і кредити до 2027 року. Разом із країнами "Групи семи" ЄС також створив для Києва кредитний інструмент на суму 50 мільярдів доларів, що використовує кошти, отримані від заморожених активів Центрального банку РФ.

Нова схема фінансування відповідатиме чинній моделі, за якою Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, надає допомогу Україні у вигляді грантів та кредитів.

Така ідея розглядається разом з іншими варіантами й обговорюватиметься всередині липня.

У червні Єврокомісія повідомила міністрам фінансів ЄС, що потреби України мають бути покриті до початку 2027 року. Збільшення цьогорічних видатків на оборону на 8,4 мільярда доларів, як очікується, буде профінансовано з внутрішніх джерел.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив журналістам, що блок зараз оцінює і працює "над різними варіантами", аби забезпечити фінансування на наступний рік. Він додав, що ЄС "готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно".

Домбровскіс заявив, що Єврокомісія розгляне варіанти збільшення допомоги "через бюджет ЄС, а також через можливості використання надходжень від російських суверенних активів" після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить потенційний дефіцит фінансування України.

Нагадаємо, Україна звернулася до Євросоюзу з ініціативою щодо партнерської участі у фінансуванні ЗСУ та подальшої інтеграції української армії в оборонну структуру Європи.