ЄС затвердив регулювання криптовалют - як це вплине на Україну

Європарламент ухвалив закон щодо легалізації та регулювання криптоактивів - MiCA (The Markets in Crypto-Assets). Про це повідомив заступник голови податкового комітету України Ярослав Железняк в Telegram.

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що в Європейському Союзі над розробкою та змінами до документу MiCA працювати три роки, але колапси на глобальному ринку криптоактивів трохи пришвидшили процес.

Законодавчі норми повноцінно запрацюють у 2024 році.

Таким чином Євросоюз стане першою великою юрисдикцією в світі з системною законодавчою базою для сфери криптоактивів.

Також Європейський парламент проголосував за окремий закон про положення про переказ коштів, який вимагає від криптооператорів ідентифікувати своїх клієнтів з метою запобігання відмиванню грошей.

MiCA – це документ, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС, захищаючи користувачів та інвесторів в цій галузі.

Раніше в Європарламенті розповідали, що документ має встановити узгоджені правила для криптоактивів на рівні ЄС, покращити захист споживачів та інвесторів, а також забезпечити фінансову стабільність. Законодавство регулюватиме випуск і торгівлю криптоактивами.

Ярослав Железняк заявив, що для легалізації українського ринку криптовалют планують використати концепцію МіСА.

“Ми з колегами з НКЦПФР та інших регуляторів вже працюємо над імплементацією частини положень МіСА, щоб криптоактиви були легальними і в Україні” - додав Ярослав Железняк.

У квітні в НКЦПФР (Національна комісія по цінним паперам та фондовому ринку) заявили, що працюють над законом про віртуальні активи, який імплементує в себе Європейський регламент MiCA. Тому скоро оприлюднять текст для публічного обговорення з ринковою спільнотою та представниками профільних державних органів.

“Вже зараз наша країна може стати першою державою в Європі, яка запровадить у правове поле MiCA, бо цього ще не зробила жодна юрисдикція”, - заявили в Комісії.

Раніше в міністерстві цифрової трансформації України пояснили, що країні потрібна термінова легалізація віртуальних активів, що дасть поштовх для створення нового сектору економіки та сприятиме додатковим податковим надходженням до бюджету.

Як пояснив профільний міністр Михайло Федоров, вже ухвалений закон "Про віртуальні активи", який був драйвером законодавчого процесу".

Згідно документу, власники криптовалют в Україні зможуть легально обмінювати, наприклад, біткоїни, вносити їх до податкових декларацій, а також запускати блокчейн-бізнес. Іноземні криптовалютні біржі в свою чергу вперше зможуть працювати в нашій країні повністю офіційно.

За словами міністра, зараз потрібно ухвалити податковий законопроєкт, щоб легалізувати цей напрям, тому що Україна може отримати новий сектор економіки та додаткові податкові надходження до бюджету.

Для України питання легалізації криптовалюти актуальне. Адже минулого року Україна увійшла в топ-3 світових лідерів з використання крипти.