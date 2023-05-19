На украинском рынке криптоактивов нормы MiCa могут заработать параллельно с графиком ЕС

Сейчас в Украине идет обсуждение обновленного законопроекта "О виртуальных активах". Предварительно ожидается, что документ появится в парламенте в июне 2023 года. Об этом в интервью Delo.ua рассказал Юрий Бойко, член НКЦБФР.

По словам Юрия Бойко, в декабре 2022 года на базе НКЦБФР был создан Консультационный совет по вопросам регулирования виртуальных активов в Украине. Туда пригласили представителей НБУ, Госфинмониторинга, силовых органов и представителей рынка.

"Сейчас проект закона "О виртуальных активах" находится на финальной стадии согласований, в частности, с представителями комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики . Поэтому нам нужно будет обсудить документ в кругу специалистов перед его публикацией. После того, как текст документ будет согласован, мы передадим проект народным избранникам", - говорит Бойко.

Чтобы продолжить законотворческий процесс, депутаты должны проголосовать за законопроект во время заседания комитета, затем его зарегистрируют. Уже тогда документ появится на сайте Верховной Рады. А дальше будет идти работа в сессионном зале: первое чтение, смены, второе чтение.

Юрий Бойко надеется, что в июне документ появится в ВР.

"В целом, я очень хочу, чтобы с 1 января 2024 года закон вступил в силу", - говорит член НКЦБФР.

Следует отметить, что, чтобы закон заработал полноценно, комиссия и Нацбанк должны разработать качественную подзаконную нормативную базу, которую НКЦБФР и НБУ и собираются сделать.

"У нас есть время, чтобы украинское и европейское законодательство заработало на старте параллельно. Дело в том, что регламент MiCa частично вступает в силу с июля 2024 года, а частично – с января 2025 года. Поэтому Украина точно будет первым государством, имплементирующим нормы MiCa ", – говорит Бойко.

Больше о том, как именно будет регулироваться рынок криптоактивов в Украине , читайте в интервью "Когда в Украине заработает законодательство для рынка криптоактивов. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР".