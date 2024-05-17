Какие криптовалюты использует преступный мир - исследование Chainalysis

Многие годы самой популярной криптовалютой среди киберпреступников оставался биткоин. Но после 2021 года большую часть незаконных транзакций составляет стэйблкоин. Об этом говорится в исследовании Chainalysis – The 2024 Crypto Crime Report. Больше о трендах в криптомошенничестве читайте в статье Delo.ua "Крипта вне закона. Как преступники используют криптовалюты в своих преступлениях".

"Это изменение также произошло вместе с недавним ростом доли стейблкоинов в общей криптовалютной деятельности, включая законную деятельность", – говорят аналитики Chainalysis.

Однако доминирование стейблкоинов характерно не для всех форм преступлений, связанных с криптовалютой. Некоторые расчеты происходят по-прежнему в BTC. В частности, речь идет о продажах в даркнете и использовании программ-требователей. А вот транзакции, связанные с мошенничеством или находящимися под санкциями лицами, наоборот перешли в стейблкоины.

"Организации, которые находятся под санкциями или привлечены к финансированию терроризма, активно используют стейблкоины, поскольку испытывают определенные трудности при доступе к доллару, но хотят извлечь выгоду от его стабильности. Однако эмитенты стейблкоинов могут заморозить средства, когда узнают об их незаконном использовании. Это недавно сделал Tether с адресами, связанными с терроризмом и военными действиями в Израиле и Украине", – говорится в отчете Chainalysis.

Как за год изменился мировой рынок криптопреступлений

В целом в 2023 году рынок криптопреступлений составил $24,2 млрд. Мир преступной криптоэкономики продемонстрировал падение где-то на 40% – в 2022 году рынок преступлений с использованием крипты достигал $39,6 млрд.

Показатели криптопреступности за 2023 год могут возрасти, поскольку аналитическая команда Chainalysis проводит постоянный мониторинг новых незаконных транзакций в мире. В частности, первоначальная оценка рынка криптопреступлений-2022 составляла $20,6 млрд. Через год эта цифра выросла до $39,6 млрд.

Объемы рынка криптопреступлений за 2022 год в оценках Chainalysis существенно выросли и потому, что эксперты решили включить в эти показатели требования кредиторов к FTX на $8,7 млрд. Эта сумма была включена потому, что экс-гендиректора обанкротившейся биржи признали виновным в мошенничестве.

Также теневая криптоэкономика включает в себя и доходы от обычных преступлений, например от обращения наркотиков, если "монеты" здесь используются как платежное средство.

Больше о трендах в криптомошенничестве читайте в статье Delo.ua "Крипта вне закона. Как преступники используют криптовалюты в своих преступлениях".