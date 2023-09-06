Зеленский рассмотрит петицию о вето на закон о е-декларировании чиновников с закрытостью реестра еще на год

Президент Владимир Зеленский должен рассмотреть электронную петицию с призывом наложить вето на закон, предусматривающий возобновление обязательности электронного декларирования чиновниками имущества и доходов, но с отсрочкой на один год обеспечения общего доступа к реестру деклараций.

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За петицию, которую подал 6 сентября на сайте главы государства гражданин Александр Ябчанка, в течение дня подали голоса более 25 тысяч украинцев, что является необходимым условием для рассмотрения вопроса президентом.

Обычно после достижения этого количества подписантов (на что дается максимум три месяца) голосование приостанавливается, однако из-за большой скорости получения поддержки указанная петиция успела получить рекордное количество голосов, а именно 35,5 тысячи (по состоянию на 21:40 среды).

Напомним, что соответствующий законопроект №9534 Верховная Рада приняла во втором чтении и 5 сентября. Как констатировал автор обращения к Зеленскому, документ должен был возобновить декларирование чиновников, однако "самое главное требование общества", а именно открытие для общественности данных о состояниях чиновников во время войны, не выполнил, оставив их закрытыми еще на год.

"Граждан и журналистов лишили инструмента контроля за действиями чиновников и главного предохранителя коррупции во время войны. Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Европейского союза, послов G7 и депутатов Европарламента", - говорилось в петиции.

По словам Ябчанки, количество журналистских расследований, где фигурируют депутаты парламента и представители исполнительной власти, поражает, поэтому в такое время сокрытие от украинцев деклараций представителей власти является "покрытием тотальной коррупции в стране". Он призвал главу государства вернуть закон в Раду с предложением все же предусмотреть в нем немедленный публичный доступ к е-декларациям.

Сам Зеленский ранее в среду заявил, что попросил вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину провести с ним консультации по этому вопросу, после чего он и примет решение. Отметим при этом, что принятие закона, имеющего статус евроинтеграционного, является одним из "структурных маяков" для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.