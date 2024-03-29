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Военное положение
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Сырский рассказал, сколько людей планируют мобилизовать в ряды ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в настоящее время потребность в мобилизации 500 тысяч военных существенно уменьшилась.

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Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

"После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", - заявил Сырский.

Он подчеркнул, что "люди - не роботы", а те защитники, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении.

"Достаточно вспомнить, что боевая 110-я бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это объективная необходимость. И таких частей немало", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, в Украине пересматривают численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях, на основании аудита их деятельности.

Военные просили мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в Сил обороны до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский.

В январе Зеленский заявил, что выступает за "умный и справедливый" закон о мобилизации, но не видит необходимости мобилизовать полмиллиона людей.

"Я пока не вижу необходимости мобилизовать 500 000 тысяч человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона нужно мобилизовать", - подчеркнул Зеленский.

Верховная Рада уже снизила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.

Мягкая мобилизация или рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту «Рекрутинг» присоединился украинский сайт трудоустройства Work.ua и платформа по поиску работы robota.ua .

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Напомним, в начале января 2024 года Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Сила обороны. Так, на 5 января уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах, а общее количество вакансий насчитывало 1847.

Кроме того, в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.

Автор:
Светлана Манько