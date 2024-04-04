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ТЦК не имеют права на улицах задерживать людей с применением физической силы, - омбудсмен
Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не могут задерживать граждан Украины на улицах с применением физической силы.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Суспільному".
"Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс. Кто от этого выигрывает? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет”, – отметил омбудсмен.
Он привел пример действий сотрудников ТЦК в Полтавской области, которые обратились в Национальную полицию со списками уклоняющихся от мобилизации лиц.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Лубинец подчеркнул, что в случае необходимости проводить так называемые "рейды", в такую группу обязательно должны быть вовлечены представители Национальной полиции, ведь именно они уполномочены осуществлять проверку документов.
"После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных или нет", - пояснил омбудсмен.
Он добавил, что именно сотрудники Национальной полиции "вправе останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования".
Кроме того, Лубинец выступает против расширения полномочий ТЦК, как это было прописано в 1-й редакции законопроекта по мобилизации.
Ненадлежащее поведение работников ТЦК
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя случаи применения силы к мужчинам призывного возраста со стороны работников ТЦК подчеркнул, что ТЦК – это военные подразделения, которые согласно Конституции не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже во время действия военного положения.
По словам омбудсмена, больше всего жалоб в его офис поступает именно по поводу ненадлежащего поведения работников ТЦК и превышения ими служебных полномочий.
Сообщалось, что Минобороны проводит незапланированные проверки Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в регионах, во время которых фиксируют "много нарушений".
Как относятся украинцы к уклоняющимся от мобилизации
По результатам исследования выявлено довольно разное отношение общества к мобилизации и уклоняющимся от нее. Большинство опрошенных (53,9%) соглашаются с тем, что уклоняющихся можно понять, ведь никто не хочет умирать.
Противоположное мнение высказывают 17,2% респондентов, в то время как примерно 29% затруднились ответить.
Особую толерантность к уклонению от мобилизации демонстрируют жители южных областей, где более 70% опрошенных разделяют эту точку зрения.