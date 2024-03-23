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Французько-німецький виробник танків KNDS відкриє філію в Україні
Франція та Німеччина домовилися про відкриття українського підрозділу компанії KNDS, де виготовлятимуть запчастини та проводитимуть навчання персоналу.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню після зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, повідомляє Reuters.
KNDS створить підприємство в Україні
Зазначається, що Німеччина і Франція на рівні міністрів оборони 22 березня досягли угоди, що дозволяє виробнику танків KNDS створити місцеву філію в Україні.
Підприємство вироблятиме запасні частини для західної військової техніки, а також готуватиме персонал для її обслуговування.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Ми оголошуємо, що німецько-французька компанія KNDS закріпиться в Україні з місцевим підрозділом", - сказав Лекорню.
Танк нового покоління MGCS
Крім того, Берлін і Париж досягли "прориву" в спільній розробці танка нового покоління MGCS, який має замінити німецькі Leopard 2 та французькі Leclerc.
"Це більше, ніж віха, це історичний момент", - сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, виступаючи разом зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню.
Танк, який має замінити застарілі системи Leopard у Німеччині та Leclerc у Франції, є другим великим проектом збройової промисловості між двома країнами разом із їхніми амбіціями створити винищувач наступного покоління, відомий як FCAS.
Пісторіус сказав, що угода, підписана в п’ятницю, включає домовленість рівномірно розподілити промислові обсяги між двома країнами, додавши, що офіційний документ про початок першого етапу розробки буде підписано в Парижі 26 квітня.
Виступаючи на прес-конференції в Берліні, французький міністр оборони підкреслив, що програма винищувачів FCAS також досягає "хорошого прогресу", не надавши додаткових подробиць про стан її розробки.
Про KNDS
Виробник танків KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann. Обидві займають виробництвом бронетехніки.
Компанії об'єдналися в липні 2015 року. Згаданий танк MGCS також виробляє французько-німецьке підприємство спільно з концерном Rheinmetall.
KNDS виробляє такі відомі види озброєнь, як танки Leopard, самохідні гаубиці Caesar, системи ППО Gepard, які європейські країни надали Україні, а також танки Leclerc, бойові машини піхоти, артилерійські системи та інші компоненти для техніки, яка тепер стоїть на озброєнні ЗСУ.
Нагадаємо, Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.
Також німецька оборонна компанія Rheinmetall оголосила про наміри збудувати в Україні новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів.