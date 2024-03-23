Французько-німецький виробник танків KNDS відкриє філію в Україні

Франція та Німеччина домовилися про відкриття українського підрозділу компанії KNDS, де виготовлятимуть запчастини та проводитимуть навчання персоналу.

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Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню після зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, повідомляє Reuters.

KNDS створить підприємство в Україні

Зазначається, що Німеччина і Франція на рівні міністрів оборони 22 березня досягли угоди, що дозволяє виробнику танків KNDS створити місцеву філію в Україні.

Підприємство вироблятиме запасні частини для західної військової техніки, а також готуватиме персонал для її обслуговування.

"Ми оголошуємо, що німецько-французька компанія KNDS закріпиться в Україні з місцевим підрозділом", - сказав Лекорню.

Танк нового покоління MGCS

Крім того, Берлін і Париж досягли "прориву" в спільній розробці танка нового покоління MGCS, який має замінити німецькі Leopard 2 та французькі Leclerc.

"Це більше, ніж віха, це історичний момент", - сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, виступаючи разом зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню.

Танк, який має замінити застарілі системи Leopard у Німеччині та Leclerc у Франції, є другим великим проектом збройової промисловості між двома країнами разом із їхніми амбіціями створити винищувач наступного покоління, відомий як FCAS.

Пісторіус сказав, що угода, підписана в п’ятницю, включає домовленість рівномірно розподілити промислові обсяги між двома країнами, додавши, що офіційний документ про початок першого етапу розробки буде підписано в Парижі 26 квітня.

Виступаючи на прес-конференції в Берліні, французький міністр оборони підкреслив, що програма винищувачів FCAS також досягає "хорошого прогресу", не надавши додаткових подробиць про стан її розробки.

Про KNDS

Виробник танків KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann. Обидві займають виробництвом бронетехніки.

Компанії об'єдналися в липні 2015 року. Згаданий танк MGCS також виробляє французько-німецьке підприємство спільно з концерном Rheinmetall.

KNDS виробляє такі відомі види озброєнь, як танки Leopard, самохідні гаубиці Caesar, системи ППО Gepard, які європейські країни надали Україні, а також танки Leclerc, бойові машини піхоти, артилерійські системи та інші компоненти для техніки, яка тепер стоїть на озброєнні ЗСУ.

Нагадаємо, Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

Також німецька оборонна компанія Rheinmetall оголосила про наміри збудувати в Україні новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів.