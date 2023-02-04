Кабмин официально одобрил использование военными системы Delta и ее "переезд в облако"

Кабинет министров принял решение о внедрении системы Delta в Силах обороны. Как говорится в сообщении Министерства обороны, соответствующее постановление правительство приняло по представлению министра обороны Алексея Резникова на заседании 4 февраля.

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Кроме использования платформы военными, правительство разрешило разместить Delta в облачном хранилище за пределами Украины. Отмечается, что это позволит защитить систему от ракетных и кибератак врага.

"Delta - это платформа ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны. Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий нашим военным значительное преимущество над врагом", - говорится в сообщении.

Как указал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле сражения с расположением вражеских сил, и к этой платформе подтягиваются данные аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чат-ботов и так далее.

"Технологии позволяют нашим бойцам знать о враге больше, чем он даже может вообразить. Теперь все силы безопасности и обороны официально смогут пользоваться платформой Delta. Это важный компонент при планировании военных операций. Уверен, Delta поможет нашим бойцам быстрее освободить всю территорию Украины от оккупантов ", – отметил он в Telegram-канале.

Система Delta позволяет в масштабе реального времени отслеживать положения собственных войск, а также оперативно учитывать обнаруженные объекты противника для дальнейшего огневого поражения. Она совместима с аналогичными системами стран НАТО.

Известно, что разработка системы началась еще в 2015 году, а уже с 2016-го ее стали использовать Военно-морские силы Вооруженных сил Украины. В 2019 году Главное управление разведки Минобороны сообщало о ее применении в зоне Операции объединенных сил в Донбассе.

Как заявлял в интервью DOU в мае 2022 года главный разработчик системы Артем Мартыненко, после полномасштабного вторжения России в Украину, Delta была переведена в "облако".

В свою очередь, руководитель общественной организации "Аэроразведка", занимавшейся разработкой Delta, Ярослав Гончар сообщал изданию, что сразу после вторжения к системе присоединились и другие составляющие сектора безопасности и обороны - Национальная гвардия, Госпогранслужба, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, операторы мобильной связи, добровольческие формирования и территориальная оборона.