Україна відкрила перший агрохаб в Африці: запрацював центр переробки та розподілу продовольства

Україна відкрила перший агрохаб в Африці
Україна відкрила перший агрохаб в Африці / Мінекономіки

Україна відкрила перший агрохаб в Африці у Республіці Гана. У межах ініціативи Food from Ukraine запрацював Центр переробки та розподілу продовольства. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки. І водночас пропонує нову модель співпраці — не лише постачати зерно, а й створювати нові можливості для партнерів.

Свириденко розповіла, що агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани як результат домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

"Це новий формат нашої присутності у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки", - наголосила очільниця уряду.

Вона зауважила, що українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл. Наступний етап — розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані.

До перших наборів вже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна.Свириденко розповіла, що під час відкриття передали 4000 продуктових наборів найбільш вразливим верствам населення.

"Розглядаємо Гану як важливого партнера в Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі на західному узбережжі Африканського континенту. Готові ділитися нашою експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку", - підсумувала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року повідомлялося про те, що Україна створює агрохаб в Західній Африці. Тоді був підписаний Меморандум про взаєморозуміння з Ганою.

Також Україна та ОАЕ працюють над створенням агропродовольчого хабу для переробки та експорту української продукції на Близький Схід і в країни Африки.

При цьому потенціал експорту української агропродукції до країн Субсахарської Африки - у десятки разів перевищує існуючий рівень. За оцінками експертів, експорт можна наростити до $25 млрд на рік протягом наступних 5-8 років, з яких близько $10 млрд може припадати на аграрну продукцію та продовольство.

Автор:
Світлана Манько