Потенціал експорту української агропродукції в Африку – у десятки разів більший за теперішній

Український потенціал експорту агропродукції до країн Субсахарської Африки - у десятки разів перевищує існуючий рівень. За оцінками експертів, експорт можна наростити до $25 млрд на рік протягом наступних 5-8 років, з яких близько $10 млрд може припадати на аграрну продукцію та продовольство.

Про це Delo.ua повідомив керівник Українсько-Африканської торговельної місії Артем Гудков.

Україна експортує товарів до Субсахарської Африки усього на $280 млн на рік

Загальний обсяг економіки Африки становить приблизно $10 трлн за паритетом купівельної спроможності (ПКС), тоді як номінальний ВВП — близько $3 трлн. Для України - це величезний потенціал і можливість вибороти свою суб'єктність, заявив Гудков під час конференції "Forbes Agro: Системність, прозорість, технології".

Проте загальний обсяг українського експорту до Субсахарської Африки становить всього $280 млн на рік на 1,2 млрд людей. Таким чином Україна постачає до 49 країн Субсахарської Африки продукції менше, ніж у сусідні Болгарію та Молдову, наголосив експерт.

Як повідомив керівник Українсько-Африканської торговельної місії Delo.ua, експорт української агропродукції до Північної Африки також впав.

"До повномасштабного вторгнення експорт товарів до країн Африки становив близько $5,5 млрд, іноді дещо більше. Наразі він скоротився приблизно до $2,9 млрд", - сказав Гудков.

Експерт зауважив, що Україна в Субсахарській Африці втрачає не лише експортну виручку. Йдеться також про втрату можливості бути співархітектором нових агропромислових ланцюгів у регіоні, що стрімко зростає, підкреслив експерт.

"У грошовому вимірі це, ймовірно, означає щонайменше $15–20 млрд щорічно недоотриманого експортного доходу, а в довгостроковій перспективі — сотні мільярдів доларів кумулятивного ефекту для економіки", - заявив Гудков Delo.ua.

Сьогодні Україна часто залишається в найнижчому сегменті ланцюга створення вартості — продаємо сировину або "тонну", підкреслив керівник торговельної місії. Натомість конкуренти будують комплексні бізнес-моделі, які генерують дохід на кожному етапі: від постачання продукції до переробки, пакування, сервісу, логістики, дистрибуції та повторних контрактів.

"За нашими технічними розрахунками, Україна цілком здатна наростити експорт до країн Субсахарської Африки приблизно до $25 млрд на рік протягом наступних 5–8 років, з яких на аграрну продукцію та продовольство може приходитись близько $10 млрд. Йдеться лише про прямий обсяг експорту, без урахування мультиплікаційного ефекту для економіки", - розповів Гудков.

Якщо українські агровиробники та агротехнологічні компанії почнуть інтегруватися у вирощування та переробку сільськогосподарської продукції безпосередньо в регіоні, цей потенціал може бути щонайменше вдвічі більшим, наголосив експерт.

Продовольча війна РФ на африканському континенті

Гудков зазначив, що Росія веде інтенсивну війну проти України на африканському континенті. РФ стала однією з найбільших постачальників продуктів харчування в Африку, підкреслив Гудков.

"Росія запровадила політику "все або нічого". Якщо окремі африканські країни планують закуповувати агропродукцію у когось окрім РФ, то агресор взагалі відмовляється постачати цю продукцію в регіон", - заявив експерт.

Також Китай спільно з росією вирішили діяти ще агресивніше. рф веде переговори з урядом Танзанії про будівництво власного переробного терміналу в порту Дар-ес-Салам, що дасть йому можливість диктувати умови постачання пшениці та кукурудзи на всьому східному узбережжі Африки, сказав керівник торговельної місії.

Експорт і ланцюги вартості в Субсахарській Африці можуть принести Україні сотні мільярдів

Україна має значний технологічний і промисловий потенціал, однак через низку об’єктивних і суб’єктивних факторів протягом останніх десятиліть її роль у міжнародній торгівлі значною мірою зосередилася на постачанні сировини, зауважив Гудков.

Водночас за його словами, у країні зберігаються компетенції у широкому спектрі галузей — від агротехнологій і машинобудування до енергетики та сучасних інженерних рішень. Це створює передумови для того, щоб Україна стала важливим економічним партнером для країн Африки.

Ключовим фактором є наявність довгострокової стратегії.

"Якщо український бізнес у координації з державою системно сфокусується на ринках Африки, то протягом наступного десятиліття Україна потенційно може наростити експорт до регіону приблизно до $50 млрд на рік", - сказав експерт.

Паралельно українські компанії можуть претендувати на участь у сегментах внутрішньоафриканської торгівлі обсягом до $100 млрд — через інвестиції, виробничу кооперацію, переробку та інтеграцію у регіональні ланцюги створення вартості, наголосив Гудков.

Водночас питання не обмежується лише обсягами експорту чи фінансовими показниками, зауважив співрозмовник Delo.ua.

"Глибша інтеграція українських компаній у виробничі та агропромислові ланцюги на континенті може суттєво посилити економічну суб’єктність України у глобальній економіці. І цей стратегічний ефект значно ширший, ніж безпосередній фінансовий результат", - підсумував Гудков.

Нагадаємо, Україна та Демократична Республіка Конго підписали Меморандум про співпрацю в сфері сільського господарства та продовольчої безпеки. Зокрема країни створять логістичний агрохаб для прийому, зберігання та розподілу зернових культур.