Потенциал экспорта украинской агропродукции в Африку – в десятки раз больше нынешнего

Украинский потенциал экспорта агропродукции в страны Субсахарской Африки – в десятки раз превышает существующий уровень. По оценкам экспертов, экспорт можно нарастить до $25 млрд в год в течение следующих 5-8 лет, из которых около $10 млрд может приходиться на аграрную продукцию и продовольствие.

Об этом сообщил руководитель Украинско-Африканской торговой миссии Артем Гудков.

Украина экспортирует товаров в Субсахарскую Африку всего на $280 млн в год

Общий объем экономики Африки составляет примерно $ 10 трлн по паритету покупательной способности (ПКС), в то время как номинальный ВВП — около $ 3 трлн. Для Украины – это огромный потенциал и возможность добыть в борьбе свою субъектность, заявил Гудков во время конференции "Forbes Agro: Системность, прозрачность, технологии".

Однако общий объем украинского экспорта в Субсахарскую Африку составляет всего $280 млн в год на 1,2 млрд человек. Таким образом, Украина поставляет в 49 стран Субсахарской Африки продукции меньше, чем в соседние Болгарию и Молдову, подчеркнул эксперт.

Как сообщил руководитель Украинско-Африканской торговой миссии Delo.ua, экспорт украинской агропродукции в Северную Африку также упал.

"До полномасштабного вторжения экспорт товаров в страны Африки составил около $ 5,5 млрд, иногда несколько больше. В настоящее время он сократился примерно до $ 2,9 млрд", - сказал Гудков.

Эксперт отметил, что Украина в Субсахарской Африке теряет не только экспортную выручку. Речь идет также о потере возможности быть соархитектором новых агропромышленных цепей в стремительно растущем регионе, подчеркнул эксперт.

"В денежном измерении это, вероятно, означает, по меньшей мере, $15–20 млрд ежегодно недополученного экспортного дохода, а в долгосрочной перспективе — сотни миллиардов долларов кумулятивного эффекта для экономики", - заявил Гудков Delo.ua.

Сегодня Украина часто остается в самом низком сегменте цепи создания стоимости - продаем сырье или "тонное", подчеркнул руководитель торговой миссии. В то же время конкуренты строят комплексные бизнес-модели, генерирующие доход на каждом этапе: от поставки продукции до переработки, упаковки, сервиса, логистики, дистрибуции и повторных контрактов.

"По нашим техническим расчетам, Украина вполне способна нарастить экспорт в страны Субсахарской Африки примерно до $25 млрд в год в течение следующих 5–8 лет, из которых на аграрную продукцию и продовольствие может приходиться около $ 10 млрд. Речь идет только о прямом объеме экспорта, без учета мультипликационного эффекта для экономики", - говорится в сообщении.

Если украинские агропроизводители и агротехнологические компании начнут интегрироваться в выращивание и переработку сельскохозяйственной продукции непосредственно в регионе, этот потенциал может быть, по меньшей мере, вдвое больше, подчеркнул эксперт.

Продовольственная война РФ на африканском континенте

Гудков отметил, что Россия ведет интенсивную войну против Украины на африканском континенте. РФ стала одним из крупнейших поставщиков продуктов питания в Африку, подчеркнул Гудков.

"Россия ввела политику "все или ничего". Если отдельные африканские страны планируют закупать агропродукцию у кого-то кроме РФ, то агрессор вообще отказывается поставлять эту продукцию в регион", - заявил эксперт.

Также Китай совместно с Россией решили действовать еще более агрессивно. Россия ведет переговоры с правительством Танзании о строительстве собственного перерабатывающего терминала в порту Дар-эс-Салам, что позволит ему диктовать условия поставки пшеницы и кукурузы на всем восточном побережье Африки, сказал руководитель торговой миссии.

Экспорт и цепи стоимости в Субсахарской Африке могут принести Украине сотни миллиардов

Украина имеет значительный технологический и промышленный потенциал, однако из-за ряда объективных и субъективных факторов в последние десятилетия ее роль в международной торговле в значительной степени сосредоточилась на поставках сырья, отметил Гудков.

В то же время, по его словам, в стране сохраняются компетенции в широком спектре отраслей — от агротехнологий и машиностроения до энергетики и современных инженерных решений. Это создает предпосылки к тому, чтобы Украина стала важным экономическим партнером для стран Африки.

Ключевым фактором является наличие долгосрочной стратегии.

"Если украинский бизнес в координации с государством системно сфокусируется на рынках Африки, то в течение следующего десятилетия Украина потенциально может нарастить экспорт в регион примерно до $50 млрд в год", - сказал эксперт.

Параллельно украинские компании могут претендовать на участие в сегментах внутриафриканской торговли объемом до $100 млрд — из-за инвестиций, производственной кооперации, переработки и интеграции в региональные цепи создания стоимости, отметил Гудков.

В то же время, вопрос не ограничивается только объемами экспорта или финансовыми показателями, отметил собеседник Delo.ua.

"Глубже интеграция украинских компаний в производственные и агропромышленные цепи на континенте может существенно усилить экономическую субъектность Украины в глобальной экономике. И этот стратегический эффект значительно шире, чем непосредственный финансовый результат", - подытожил Гудков.

Напомним, Украина и Демократическая Республика Конго подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В частности, страны создадут логистический агрохаб для приема, хранения и распределения зерновых культур.